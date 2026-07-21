Mundial 2026: Dallas y Atlanta lideraron el boom turístico impulsado por la selección argentina

Cada vez que la selección argentina llegaba a una nueva sede de la Copa Mundial de Fútbol , algo se movía puertas adentro de la industria turística de Estados Unidos . Según un estudio de la plataforma de turismo Civitatis , las reservas de actividades (visitas guiadas, excursiones, propuestas gastronómicas y culturales) crecieron de manera notable en los destinos por donde circuló el equipo de Lionel Scaloni , con Dallas y Atlanta a la cabeza. El mismo relevamiento detectó, sin embargo, el fenómeno inverso durante los encuentros: mientras duraba el partido, la actividad de reserva online se frenaba en seco. El caso más elocuente fue la final frente a España , cuando las contrataciones cayeron hasta un 62% respecto de un domingo habitual en el mismo horario.

El paso de la Selección por distintas ciudades sede dejó números que la propia industria del turismo describe como excepcionales. Dallas encabezó el crecimiento: las reservas de actividades multiplicaron por más de once su volumen respecto del mismo período del año anterior. Atlanta la siguió de cerca, con una demanda que se multiplicó por cinco.

El patrón no sorprende a quienes siguen de cerca la relación entre deporte y turismo , pero los números lo confirman con una contundencia poco habitual. Los hinchas que viajan detrás de un equipo no se limitan a entrar y salir del estadio: aprovechan la estadía para conocer la ciudad, sumar una excursión, probar la gastronomía local o completar la agenda con alguna propuesta cultural . Ese comportamiento, explican desde Civitatis , transforma un desplazamiento pensado originalmente para ver un partido en un viaje bastante más completo.

“El Mundial ha vuelto a demostrar que el deporte y el turismo mantienen una relación cada vez más estrecha. Miles de personas viajaron para acompañar a su selección y aprovecharon la ocasión para descubrir las ciudades anfitrionas. Al mismo tiempo, un Mundial es uno de los pocos acontecimientos capaces de concentrar durante unas horas toda la atención de millones de personas y modificar incluso su comportamiento de compra online ”, resume a Sitio Andino Andrés Spitzer , CEO de la compañía.

Los argentinos llegaron en cantidad a Dallas para ver a la selección en el Mundial 2026

Siete horas de pausa

Si el efecto de las semanas de Mundial sobre el turismo fue expansivo, el de cada partido en particular resultó exactamente el opuesto. Antes y durante cada encuentro, la atención de los hinchas se concentra por completo en el marcador y la actividad de reserva se detiene de manera abrupta. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo: durante las horas en que la final entre Argentina y España acaparó la atención del planeta, las reservas online de actividades turísticas se derrumbaron hasta un 62% respecto de un domingo habitual en la misma franja horaria. Un dato que ilustra con claridad hasta qué punto un partido decisivo puede alterar, de un momento a otro, los hábitos de consumo digital.

Un mercado que tarda en recomponerse

El estudio también indagó cuánto tiempo necesitó el mercado para retomar su ritmo habitual una vez terminado el partido, y allí surgió otro dato relevante: las reservas no volvieron a sus niveles normales de manera inmediata, sino recién en las horas posteriores al pitido final. El resultado deportivo, sostienen desde la compañía, también incide en la velocidad con que se recompone el comportamiento de consumo, más allá de la emoción propia del desenlace.

Una huella que excede al fútbol

Más allá de los resultados, el Mundial confirmó la relación estrecha entre el deporte y el turismo. Cada vez son más los viajeros que organizan sus escapadas en torno a competiciones internacionales, aprovechando la ocasión no solo para alentar a sus equipos, sino también para descubrir destinos nuevos y sumar actividades a la estadía.

Pocos eventos permiten estudiar con esa nitidez cómo un acontecimiento de alcance global puede reconfigurar, casi en tiempo real, tanto la demanda de determinados destinos como los hábitos de compra de millones de personas.