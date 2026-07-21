Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Un temporal histórico por El Niño dejó hasta cuatro metros de nieve en la cordillera mendocina, obligando a evacuar a 50 personas. Con el tránsito habilitado solo hasta Uspallata, uso de cadenas obligatorias y un nuevo frente previsto hasta agosto, los centros de esquí aguardan el despeje de rutas para reabrir a mendocinos y turistas.

El pronóstico meteorológico anticipa una breve tregua entre el miércoles y las primeras horas del jueves, previa al ingreso de un segundo frente frío. Si bien este nuevo sistema no alcanzará la magnitud del primero, se calcula que sumará un metro más de nieve acumulada y extenderá las malas condiciones del tiempo hasta los primeros días de agosto.

En Penitentes Park , el personal y la infraestructura se encuentran operativos y abastecidos para hacer frente a la contingencia.

Nieve en alta montaña: se prevé que el fenómeno se extienda hasta los primeros días de agosto.

En diálogo con Sitio Andino, Gustavo Campini , responsable del centro de esquí, confirmó que "las cuadrillas ya trabajan sobre la superficie para pisar la nieve y acondicionar las pistas". Sin embargo, aclaró que "la fecha exacta de reapertura dependerá de la evolución del clima y de la habilitación de los caminos por parte de las autoridades vialeras".

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Por su parte, en Los Puquios, el equipo técnico permanece en el lugar abocado a tareas de acondicionamiento preventivo, remoción de nieve en estructuras y mantenimiento de los vehículos de asistencia.

Eduardo Soler, director operativo del centro, explicó en Aconcagua Radio que la magnitud de la nevada ya superó los registros de la temporada 2015-2016 -cuando la acumulación máxima alcanzó los 1,70 metros- marcando un evento extraordinario para las últimas décadas.

Temporal de nieve en Mendoza: cierran centros de esquí y prohíben subir más allá de Uspallata. Los Puquios

Soler estimó que, considerando la llegada del segundo frente frío y el tiempo que demandará el despeje de la ruta y de los accesos internos, el parque podría retomar la atención al público recién a partir del 3 o 4 de agosto, un dato que no es menor si se tiene en cuenta que las vacaciones de invierno para los visitantes de Buenos Aires culminan el 31 de este mes.

Independientemente de ello, los mendocinos sí podrán disfrutar de la nieve durante varios meses.

Proyección para lo que resta de la temporada

A pesar de las complicaciones operativas y de la pérdida de días clave en la segunda quincena de las vacaciones de invierno, desde el sector destacan el impacto positivo a mediano plazo.

El volumen de nieve asegurará la presencia del manto blanco hasta octubre, lo que permitirá extender la actividad comercial durante agosto y septiembre. Asimismo, el fenómeno resulta determinante para reponer el stock hídrico de la provincia tras varios años consecutivos de sequía.