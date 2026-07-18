Más de tres metros de nieve: evacuaron a decenas de personas en alta montaña mendocina

Más de tres metros de nieve: evacuaron a decenas de personas en alta montaña

La cordillera de Mendoza atraviesa uno de los temporales de nieve más intensos del invierno . Las abundantes precipitaciones complicaron la transitabilidad en alta montaña y, según los pronósticos, las nevadas continuarán durante los próximos días. En ese contexto, Gendarmería Nacional realizó operativos de evacuación preventiva para asistir a los residentes de la zona , donde la acumulación de nieve superó los tres metros .

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico , el fuerte temporal de nieve provocó múltiples complicaciones en la cordillera. Entre ellas, el cierre del Paso Internacional Los Libertadores-Cristo Redentor , que permanecerá inhabilitado hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. De acuerdo con las previsiones, las nevadas podrían extenderse, al menos, hasta después del 27 de julio .

Además, Gendarmería coordinó operativos de evacuación en las localidades de Puente del Inca, Horcones y Las Cuevas mediante el uso de vehículos Hagglunds , especialmente diseñados para desplazarse sobre nieve y en terrenos de difícil acceso. En Las Cuevas se registró la mayor acumulación, con 3,30 metros de nieve .

En total fueron rescatadas 23 personas : 12 en Puente del Inca, cinco en Horcones, cuatro en Penitentes y dos en Las Cuevas . A ellas se sumó el rescate de un grupo familiar en Los Puquios . No obstante, las autoridades aclararon que estas personas no pertenecían al centro de nieve, donde permanece una guardia mínima de trabajadores encargados de las tareas de mantenimiento y limpieza . Todos los evacuados se encuentran en buen estado de salud.

Tránsito restringido y actividades suspendidas: cómo seguirá el clima en alta montaña

Ante los pronósticos que anticipaban intensas nevadas, Defensa Civil emitió alertas preventivas y recomendó a los habitantes de alta montaña extremar los cuidados por la acumulación de nieve, el riesgo de derrumbes y las bajas temperaturas.

Como parte de las medidas preventivas, también se restringió la circulación de todo tipo de vehículos en distintos sectores afectados por la nieve, entre ellos la Ruta Provincial 222, en Malargüe, y la Ruta Nacional 7, principal conexión con Chile. Mientras tanto, Vialidad Nacional mantiene un operativo permanente con maquinaria pesada para despejar los caminos y garantizar condiciones mínimas de transitabilidad cuando el clima lo permite.

La nieve complicó a los pobladores de alta montaña. Foto: Gentileza

Los centros de esquí también se vieron afectados por el temporal. Si bien las nevadas representan una buena noticia para la temporada invernal, las condiciones extremas obligaron a suspender las actividades y cerrar temporalmente sus instalaciones.

En el caso de Los Puquios, el complejo informó el cierre preventivo y evacuó a la mayor parte de su personal. Solo permanece una guardia mínima integrada por trabajadores especializados para garantizar la seguridad y el mantenimiento del predio.

Defensa Civil continúa con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomendó consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje hacia la alta montaña. Los pronósticos indican que las intensas nevadas persistirán durante los próximos días, por lo que no se descartan nuevas restricciones para la circulación.