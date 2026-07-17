17 de julio de 2026
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General Alvear

General Alvear tuvo poco movimiento turístico durante el receso invernal

Desde la Cámara de Turismo de General Alvear señalaron que la temporada invernal tuvo escaso movimiento, aunque confían en una mejora por el inicio de las vacaciones en Buenos Aires y la presencia de nieve en Malargüe.

Vacaciones de invierno en General Alvear: balance

Vacaciones de invierno en General Alvear: balance

Ha sido un invierno atípico, muy tranquilo y con poco movimiento”, aseguró Walther Martínez, referente de la entidad, al referirse al nivel de actividad registrado durante las últimas semanas.

Poco movimiento turístico durante el invierno

De acuerdo con el balance realizado por el sector, la llegada de visitantes estuvo por debajo de las expectativas durante gran parte del receso. La menor circulación de turistas impactó en alojamientos, locales gastronómicos y otros servicios vinculados con la actividad.

Pese a este panorama, desde la Cámara de Turismo mantienen expectativas de que el movimiento pueda mejorar durante los próximos días.

Esperan una mejora por las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Uno de los factores que podría favorecer la llegada de visitantes es el comienzo de las vacaciones de invierno en provincias como Buenos Aires, previsto para la próxima semana.

Desde el sector consideran que General Alvear es un punto de paso estratégico para quienes viajan hacia otros destinos del sur mendocino y de la Patagonia. Por este motivo, esperan que el incremento de turistas en las rutas también genere mayor actividad comercial y turística en el departamento.

La nieve en Malargüe, otra de las expectativas

Otro elemento que podría impulsar el movimiento es la presencia de nieve en Malargüe, uno de los principales atractivos turísticos del sur provincial durante el invierno.

La llegada de visitantes hacia ese departamento podría beneficiar indirectamente a General Alvear, especialmente por su ubicación dentro de los principales corredores viales de la región.

Desde la Cámara de Turismo confían en que estas condiciones permitan mejorar el balance de la temporada y aumentar el flujo de viajeros durante la última parte del receso invernal.

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