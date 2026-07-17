General Alvear tuvo poco movimiento turístico durante el receso invernal

Desde la Cámara de Turismo de General Alvear realizaron un balance de las vacaciones de invierno , que están llegando a su fin en distintas provincias del país.

“ Ha sido un invierno atípico, muy tranquilo y con poco movimiento ”, aseguró Walther Martínez, referente de la entidad, al referirse al nivel de actividad registrado durante las últimas semanas.

De acuerdo con el balance realizado por el sector, la llegada de visitantes estuvo por debajo de las expectativas durante gran parte del receso . La menor circulación de turistas impactó en alojamientos, locales gastronómicos y otros servicios vinculados con la actividad.

Pese a este panorama, desde la Cámara de Turismo mantienen expectativas de que el movimiento pueda mejorar durante los próximos días .

Esperan una mejora por las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Uno de los factores que podría favorecer la llegada de visitantes es el comienzo de las vacaciones de invierno en provincias como Buenos Aires, previsto para la próxima semana.

Desde el sector consideran que General Alvear es un punto de paso estratégico para quienes viajan hacia otros destinos del sur mendocino y de la Patagonia. Por este motivo, esperan que el incremento de turistas en las rutas también genere mayor actividad comercial y turística en el departamento.

La nieve en Malargüe, otra de las expectativas

Otro elemento que podría impulsar el movimiento es la presencia de nieve en Malargüe, uno de los principales atractivos turísticos del sur provincial durante el invierno.

La llegada de visitantes hacia ese departamento podría beneficiar indirectamente a General Alvear, especialmente por su ubicación dentro de los principales corredores viales de la región.

Desde la Cámara de Turismo confían en que estas condiciones permitan mejorar el balance de la temporada y aumentar el flujo de viajeros durante la última parte del receso invernal.