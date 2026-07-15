La Dirección Provincial de Vialidad interviene la Ruta Provincial 152.

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Por Sitio Andino Política







La Dirección Provincial de Vialidad comenzó las intervenciones en la Ruta Provincial 152, un camino estratégico para la actividad ganadera ubicado al sur de General Alvear, en una zona desértica cercana al límite con La Pampa. Las tareas apuntan a mejorar el camino para la transitabilidad de camiones que trasladan ganado.

Las obras se concentran a más de 100 km en el desierto en la ruta conocida como Cochicó, que se extiende por 70 kilómetros, desde la Ruta Nacional 143 hasta el río Desaguadero, en el límite con San Luis. Vialidad realiza los trabajos con maquinaria y casillas para pasar la noche en el lugar.

Maquinaria de Vialidad trabaja sobre la Ruta Provincial 152. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. Intervención en la Ruta Provincial 152 La intervención incluye distintas tareas:

Aporte de áridos para reforzar la calzada

para reforzar la calzada Perfilado del camino

del camino Emparejado de la superficie

de la superficie Compactación con maquinaria pesada.

pesada. Reparación de los sectores críticos, especialmente aquellos con médanos o afectados por escurrimientos de agua durante las tormentas, donde se dificulta el paso de los camiones jaula. Conexión vial y comercial La importancia de este camino también radica en su conexión con otras rutas utilizadas por el sector ganadero, ya que enlaza con la Ruta Provincial 151, que llega hasta la Ruta Nacional 188, principal acceso a General Alvear, y con la Ruta Provincial 207, que atraviesa la zona de norte a sur.

En este sector hay campos de miles de hectáreas dedicados a la cría de ganado vacuno en zonas áridas. Para los productores, contar con caminos en condiciones resulta fundamental para el trasladado de animales en grandes camiones hasta las ferias y puntos de venta para su comercialización.