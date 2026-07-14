Flor Destéfanis presentará su primer libro: "Quiero abrir una conversación sobre la Mendoza que viene"

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, presentó los detalles de su primer libro, Un sueño del interior del interior. La vendimia del poder.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , presentará el próximo 8 de agosto su primer libro, Un sueño del interior del interior. La vendimia del poder , una publicación que combina relatos personales, experiencias de gestión y una mirada sobre el presente y el futuro de Mendoza. La obra será presentada a las 18 en el Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza, junto al politólogo y analista Tomás Trapé.

En una entrevista con Aconcagua Radio , la jefa comunal explicó que la idea surgió a partir de conversaciones con amigos y colaboradores, quienes la alentaron a plasmar en un libro el recorrido que la llevó desde el interior provincial hasta la conducción del municipio. Además, habló sobre sus aspiraciones, su proyecto político y su respaldo a Axel Kicillof .

"No es un libro de memorias ni tampoco un ensayo político", aclaró. Según explicó, el objetivo es "mostrar un recorrido" y, sobre todo, "abrir una conversación sobre lo que queremos para Mendoza".

El eje central del libro gira alrededor de una idea que Destéfanis repitió durante la entrevista: la necesidad de mirar la provincia desde el interior profundo.

La intendenta sostuvo que el título refleja precisamente esa visión y busca mostrar "cómo se construye poder desde el interior del interior", una perspectiva que, a su entender, suele quedar relegada frente al Gran Mendoza.

"Nuestros sueños no piden permiso para existir", resumió al explicar el espíritu de la publicación, que también incorpora capítulos dedicados a la situación actual de Mendoza y a los desafíos del desarrollo provincial.

En ese sentido, planteó que el Este mendocino necesita una estrategia que promueva mayor equidad territorial, arraigo de los jóvenes y un crecimiento económico más equilibrado.

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Presentación oficial.



Sábado 8 de agosto, 18 hs, Centro de Congresos y Exposiciones, ciudad de Mendoza. pic.twitter.com/St0Wc9kxob — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) July 14, 2026

"No es un lanzamiento de candidatura"

La aparición del libro coincide con el momento en que distintos sectores del peronismo comienzan a proyectar el escenario electoral de 2027. Sin embargo, Destéfanis rechazó que la publicación tenga como objetivo formalizar una candidatura.

"Falta mucho para las elecciones. Yo quiero trabajar en un proyecto serio", afirmó durante la entrevista en la mesa política del programa Hermoso Caos. Explicó que su intención es construir propuestas, formar equipos y debatir ideas antes que discutir nombres.

"Quiero llegar a ese momento con un proyecto de gobierno, con una visión y un recorrido", sostuvo.No obstante, volvió a reconocer que le gustaría gobernar la provincia.

"Sí tengo ganas, me gustaría. Sería un enorme orgullo estar en el sillón del general José de San Martín", expresó, aunque aclaró que su prioridad es aportar a una construcción colectiva y acompañar a quien se encuentre en mejores condiciones de representar ese proyecto.

Su respaldo a Axel Kicillof

Durante la entrevista también fue consultada por el escenario interno del Partido Justicialista y por el respaldo que un grupo de dirigentes mendocinos comenzó a expresar hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Destéfanis aseguró que no concibe un proyecto provincial aislado del contexto nacional y destacó las cualidades personales y políticas del mandatario bonaerense.

"Entendemos que Axel Kicillof tiene honestidad, transparencia, sencillez, coherencia y capacidad para gobernar una provincia", señaló.

Además, sostuvo que comparte con el gobernador una visión de país distinta a la del Gobierno nacional y consideró que puede convertirse en una referencia para quienes buscan construir una alternativa política.

La presentación será el 8 de agosto

El libro será presentado oficialmente el sábado 8 de agosto, desde las 18, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.

La publicación propone recorrer la historia personal y política de la intendenta, desde sus orígenes en Santa Rosa hasta su experiencia de gestión, pero también abrir un debate sobre el desarrollo provincial y el lugar que, según plantea, debe ocupar el interior mendocino en la agenda política.