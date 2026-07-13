13 de julio de 2026
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Hebe Casado

La respuesta de Hebe Casado tras ser declarada "persona no grata" por Francia: "No soy racista"

La vicegobernadora Hebe Casado habló en Aconcagua Radio tras ser declarada "persona no grata" por la Embajada de Francia.

Hebe Casado habló en Aconcagua Radio sobre la polémica que generó su posteo.

Hebe Casado habló en Aconcagua Radio sobre la polémica que generó su posteo.

 Por Aconcagua Radio

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, habló en Aconcagua Radio sobre el conflicto diplomático desatado con Francia a partir de una publicacón suya en redes sociales que la llevó a ser declarada como “persona no grata” por la embajada. "No veo ningún tipo de racismo en mi comentario o en mi posteo", sostuvo.

Esto tuvo tal repudio que la Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de la provincia. El embajador francés en el país, Romain Nadal, afirmó: “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”. No obstante, aclararon que, por el momento, la medida no implica restricciones para que la presidenta del Senado viaje a Francia.

Qué dijo Hebe Casado

No es la primera vez que Casado se ve envuelta en una polémica por sus declaraciones a través de las redes sociales. Esta vez, la repercusión traspasó los límites del territorio provincial. Este mediodía, se refirió a lo sucedido y aseguró: "La verdad es que no veo ningún tipo de racismo en mi comentario o en mi posteo y, es más, pongo en valor que aquellos de ascendencia africana son excelentes deportistas, y no le veo ningún mote de de racismo en eso. Si ellos lo interpretan así es porque ellos son los racistas".

Vicegobernadora Hebe Casado.

Vicegobernadora Hebe Casado.

"Que ser africano o de ascendencia africana es malo es de ellos. O sea, que se hagan cargo de sus pensamientos, que se hagan cargo de lo que ellos consideran, pero no es mi mi postura, ni en lomás mínimo. Yo no soy racista, los argentinos no somos racistas. En este caso, la connotación tiene que ver con la ascendencia de los jugadores y lo están haciendo tan bien que son parte de una selección en su mayoría", explicó la vicegobernadora sobre su publicación.

Al ser consultada respecto a si evalúa pedir disculpas, sostuvo: "La verdad es que no tengo que pedir disculpas por algo que no he hecho. No he tenido ningún tipo de connotación racista en en mis comentarios. Entonces, no entiendo porqué debiera pedir perdón, estaría reconociendo que soy racista y la verdad es que no lo soy".

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

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