Edgardo Kueider fue condenado en Paraguay por contrabando: qué pena recibió y qué pasará con su extradición

Condenaron en Paraguay al exsenador, que también tiene causas en Argentina.

El exsenador entrerriano Edgardo Kueider fue condenado en Paraguay a dos años de prisión en suspenso por el delito de tentativa de contrabando , luego de intentar ingresar al país vecino más de US$200.000 sin declarar . En el mismo fallo, su exsecretaria Iara Guinsel recibió una pena de un año y diez meses , también de cumplimiento condicional.

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción consideró probado que ambos transportaban dinero en efectivo sin declarar ante la Aduana , en un hecho ocurrido en diciembre de 2024. Pese a la condena, no irán a prisión efectiva y continuarán bajo arresto domiciliario , medida que cumplen desde hace un año y medio.

La investigación se originó el 4 de diciembre de 2024 , cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el paso fronterizo entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) . Viajaban en una camioneta y, según la acusación fiscal, llevaban más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar , además de otras monedas.

La grabación del momento en el que Edgardo Kueider fue detenido el 4 de diciembre por autoridades paraguayas en la triple frontera tras intentar atravesarla con U$S 211 mil. pic.twitter.com/RLWC7w6Xch

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la maniobra configuraba contrabando en grado de tentativa y había solicitado una pena cercana al máximo previsto. Sin embargo, el tribunal optó por una condena menor y en suspenso , lo que evitó el cumplimiento de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa argumentó que el dinero no puede ser considerado “mercadería”, por lo que no correspondía aplicar la figura de contrabando. Tras el fallo, el exsenador reiteró su inocencia y adelantó que apelará la sentencia.

"El dinero no era mío"



Tras ser detenido por trasladar 200.000 dólares sin declarar a Paraguay, Edgardo Kueider aseguró que le va a dar su versión al fiscal: "Voy a manifestar mi total inocencia".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/JcqSDGeX8Y — Corta (@somoscorta) December 4, 2024

Kueider fue detenido cuando todavía ejercía como senador nacional. Días después, la Cámara alta avanzó con su expulsión casi por unanimidad, en una votación que marcó el impacto político del caso.

Caso Edgardo Kueider: prisión domiciliaria y tiempo de pena

Tanto Kueider como Guinsel seguirán cumpliendo prisión domiciliaria en Paraguay, y el tiempo que ya llevan bajo esa medida será computado dentro de la condena. En la práctica, esto implica que podrían tener por cumplida gran parte de la pena en los próximos meses.

El tribunal también dispuso que el período restante deberá ser determinado por la Justicia paraguaya, en función del cómputo final.

Edgardo Kueider deberá enfrentar otras causas en Argentina.

Las causas abiertas de Edgardo Kueider en la Argentina y la extradición

En paralelo, el exlegislador enfrenta varias causas judiciales en la Argentina, lo que complejiza su situación. Entre ellas se destacan:

Procesamiento por presunto lavado de activos , vinculado a la compra de seis departamentos en Asunción

, vinculado a la compra de seis departamentos en Asunción Dos investigaciones por enriquecimiento ilícito, en tribunales de Concordia y San Isidro

Además, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por Paraguay pero que aún espera una definición de la Corte Suprema argentina sobre la competencia del caso.

En ese contexto, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión, lo que significa que Kueider podría quedar detenido inmediatamente si regresa al país.