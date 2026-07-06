7 de julio de 2026
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Sitio Andino
Edgardo Kueider

Piden más de dos años de prisión para el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay

El exlegislador entrerriano es juzgado por el intento de ingresar dinero sin declarar al país vecino. La defensa reclamó la absolución.

El delito por el que se lo acusa tiene baja expectativa de pena.

El delito por el que se lo acusa tiene baja expectativa de pena.

Por Sitio Andino Política

La Fiscalía de Paraguay solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, en el marco del juicio por el intento de ingresar dinero sin declarar al país vecino.

El pedido fue formulado por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción, donde ambos están acusados por tentativa de contrabando, una figura que reduce la expectativa de pena ya que el delito no llegó a consumarse.

Según la acusación, trasladaban más de 211.000 dólares, además de dinero en pesos argentinos y guaraníes, sin haber realizado la declaración correspondiente ante las autoridades aduaneras.

Desde entonces, ambos permanecen bajo prisión domiciliaria en Paraguay, medida que podría computarse como parte de la eventual condena en caso de que el tribunal falle en su contra.

La defensa y la postura de Edgardo Kueider

Durante el juicio, la defensa solicitó la absolución y sostuvo que el hecho no configura el delito de contrabando, sino una eventual falta administrativa vinculada a la obligación de declarar el ingreso de dinero.

El propio Kueider rechazó las acusaciones ante el tribunal. “No cometimos ningún delito”, afirmó, y aseguró que su situación se esclarecerá a lo largo del proceso judicial.

En paralelo, el exsenador enfrenta una causa en la Argentina por presunto lavado de dinero, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición. La Justicia paraguaya dio el visto bueno a ese trámite, aunque la eventual entrega quedará supeditada a la resolución de los procesos judiciales abiertos en ese país.

Además, Kueider y su exsecretaria también están siendo investigados en Paraguay por la compra presuntamente irregular de propiedades, entre ellas departamentos y cocheras en Asunción, que ya fueron embargados.

Mientras tanto, en Argentina, la Cámara Federal de San Martín rechazó un pedido de eximición de prisión, por lo que el exlegislador podría quedar detenido en caso de regresar al país.

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