6 de julio de 2026
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Gobierno Nacional

Por el partido de Argentina, el Gobierno nacional suspendió una reunión clave

Karina Milei había programada la primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete para el martes, a las 13.

Por el partido de Argentina, el Gobierno nacional suspendió una reunión clave.

Por el partido de Argentina, el Gobierno nacional suspendió una reunión clave.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional había fijado la primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete y Fabián Fernández, nuevo secretario de Comunicación, para el próximo martes, a las 13. Sin embargo, el encuentro programado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue suspendido por el partido de la Selección Argentina contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la salida del Ejecutivo del cuestionado Manuel Adorni, la hermana del presidente Javier Milei se puso al frente de la mesa y convocó a sus distintos integrantes para reacomodar la cúpula e impulsar la agenda legislativa del oficialismo. Pero el triunfo contra Cabo Verde de los dirigidos por Lionel Scaloni cambió los planes previstos desde el viernes pasado.

Los funcionarios prefirieron ver el partido de Argentina

“Se canceló por el partido”, indicaron a Infobae. La agónica clasificación de Argentina en la Copa del Mundo, de esta manera, suspendió la reunión de trabajo del Gobierno en una semana marcada por la celebración de la Declaración de la Independencia del 9 de julio.

Karina Milei.

Karina Milei.

La mesa quedó conformada, además de Karina Milei, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, "Lule" Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La agenda del Gobierno nacional

El objetivo del encuentro era empezar a marcar la nueva etapa política del Gobierno, con cambios internos y nuevas prioridades legislativas: la reforma política, que incluye la eliminación de las elecciones PASO, el recorte al régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Hasta ahora, el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de esos frentes. Lo más próximo es, el Senado, que sesionaría para tratar la ley de propiedad privada, varios pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la ley “Hojarasca”.

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