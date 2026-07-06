El plan económico de Luis Caputo: cómo piensa afrontar la deuda hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo , presentó este lunes el programa financiero para lo que resta de 2026 y todo 2027 . El anuncio se realizó en un contexto en el que el riesgo país se ubica en mínimos de los últimos ocho años y a tres días de que el Gobierno deba afrontar un pago de US$4300 millones a los bonistas privados.

Acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase , el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el objetivo del programa es refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses "a la menor tasa posible".

Además, remarcó que los intereses de la deuda en dólares continúan pagándose con el superávit primario, tal como ocurrió hasta ahora. "Este es nuestro objetivo y no quiere decir, como dicen algunos, que hay que mostrarle al mercado que tenemos acceso. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero no nos permitimos esas ventanas porque la tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia", afirmó el ministro.

En ese sentido, sostuvo que una emisión de deuda en los mercados internacionales "es una opción, no un objetivo" , y explicó que el programa contempla distintas alternativas de financiamiento con tasas más convenientes.

Como ejemplo, señaló que tiempo atrás el país recibió una oferta para emitir US$5000 millones a 10 años con una tasa del 12,5%, mientras que actualmente consigue financiamiento al 6% para el mismo plazo. "Le hicimos ahorrar a los argentinos US$3300 millones", aseguró.

El plan del Gobierno nacional para afrontar los vencimientos hasta fines de 2026

De acuerdo a TN, detallaron que utilizarán distintos mecanismos para hacer frente a los compromisos de deuda de los próximos 18 meses.

Según las proyecciones oficiales, las necesidades financieras ascienden a US$19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento previstas alcanzan los US$22.900 millones, "sin necesidad de acceder a los mercados internacionales de deuda".

Federico Furiase mencionó las siguientes fuentes de financiamiento:

Refinanciación de toda la deuda intra sector público.

Compra de divisas al Banco Central por US$6700 millones.

Emisión de bonos bajo ley local por US$6000 millones.

Préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4000 millones.

Financiamiento de organismos internacionales, excluido el FMI, por US$2800 millones.

Desembolsos del FMI por cumplimiento del programa por US$1900 millones.

Privatizaciones por US$800 millones hasta fin de año.

Con este esquema, el equipo económico proyecta un superávit financiero de US$3700 millones durante 2026, que será utilizado para fortalecer el perfil de vencimientos del próximo año. "Los vencimientos en 2027 son menos desafiantes. Con refinanciar la deuda bajo legislación local ya es suficiente", sostuvo Caputo.

El plan prevé distintas fuentes de financiamiento para cubrir los vencimientos de deuda.

Cómo planea financiar los pagos de deuda en 2027

Para 2027, el Gobierno estimó necesidades financieras por US$24.900 millones y aseguró que cuenta con fuentes de financiamiento por el mismo monto. Las principales alternativas previstas son: