Salario mínimo en dólares: así quedó Argentina en el ranking de América Latina

Julio de 2026 empezó con una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina . El piso salarial para los trabajadores mensualizados pasó a $372.400 , mientras que para los trabajadores jornalizados quedó en $1.862 por hora , en el marco del esquema de incrementos escalonados que el Gobierno fijó tras no alcanzar un acuerdo en el Consejo del Salario.

Si bien el salario mínimo funciona como referencia para distintas prestaciones y relaciones laborales , la comparación con otros países de América Latina muestra que Argentina continúa rezagada . Medido al tipo de cambio oficial de fines de junio, el SMVM equivale a alrededor de 250 dólares, una de las cifras más bajas de la región.

El nuevo salario mínimo argentino quedó muy por debajo del de los demás países del Mercosur cuando se lo convierte a dólares.

En Uruguay , el Salario Mínimo Nacional aumentó un 3,3% desde el 1° de julio y alcanzó los 25.383 pesos uruguayos , equivalentes a unos 630 dólares . El incremento corresponde al segundo tramo del ajuste anual dispuesto por el gobierno, que totaliza una suba del 7,54% para 2026.

Brasil, la mayor economía del bloque, mantiene desde enero un salario mínimo de 1.621 reales, equivalente a unos 295 dólares.

Paraguay, por su parte, actualizó el salario mínimo desde el 1° de julio a 3.044.000 guaraníes, tras aplicar un aumento del 5%. El nuevo piso salarial representa alrededor de 500 dólares.

El caso de Bolivia presenta una particularidad, indicó Ámbito Financiero. El país fijó un salario mínimo de 3.300 bolivianos luego de otorgar un incremento del 20%, el más importante de los últimos 26 años. Sin embargo, la escasez de divisas y los cambios recientes en el mercado cambiario hacen que su conversión a dólares sea solo una referencia.

Argentina tiene el salario mínimo más bajo del Mercosur.

De esta manera, Argentina se ubica como el país con el salario mínimo más bajo entre los socios plenos del Mercosur cuando la comparación se realiza en moneda estadounidense.

Cómo se posiciona frente al resto de América Latina

Si la comparación se amplía al resto del continente, Argentina también queda por debajo de varios países de la región.

Además de Uruguay, Chile elevó este año su ingreso mínimo mensual a un equivalente de entre 610 y 615 dólares, tras el reajuste aprobado por el Congreso.

En Colombia, el salario mínimo para 2026 asciende a unos 471 dólares. Si se suma el auxilio de transporte que reciben los trabajadores de menores ingresos, el monto puede alcanzar aproximadamente 540 dólares.

En la parte más alta del ranking aparecen Costa Rica, con un salario mínimo cercano a 751 dólares para trabajadores no calificados, y Panamá, donde el promedio ronda los 637 dólares, aunque el esquema varía según la actividad económica y la región.

Si bien cada país tiene una realidad socioeconómica distinta y la conversión a dólares no explica por sí sola el poder de compra de los trabajadores, la comparación muestra que Argentina fue perdiendo posiciones frente a otros países de la región. Ese escenario convive con salarios que aún no recuperan plenamente el poder adquisitivo y con elevados niveles de endeudamiento de los hogares.