La mora no encuentra techo y suma 2,5 millones de nuevos deudores de créditos

Parece una noticia vieja, pero no lo es, simplemente se repite mes a mes como muestra de la crisis que atraviesa la economía diaria de nuestro país. Entre abril de 2025 y abril de 2026, 2,5 millones de argentinos se sumaron a las listas de deudores morosos , a un ritmo de 286 personas por hora .

El dato, que surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado sobre registros del Banco Central , revela un incremento interanual del 79% y sitúa en 11% la proporción de la población con al menos una línea de crédito atrasada . El fenómeno no se limita a un aumento en la cantidad de afectados, también se agrava la profundidad del incumplimiento .

El salto más pronunciado corresponde a la categoría de mayor gravedad, la denominada Situación 5 , que agrupa a los deudores con más de un año de atraso y clasificados como irrecuperables . Allí se incorporaron 1,68 millones de personas en apenas doce meses, hasta alcanzar un total de casi 3,5 millones . Las categorías intermedias, de tres meses a un año de mora, también crecieron, aunque en menor magnitud. En cambio, los atrasos más recientes, de uno a tres meses, se redujeron en 35.301 personas , lo que sugiere que quienes incumplen sus primeras obligaciones migran con rapidez hacia los tramos de deuda irrecuperable , sin lograr regularizar su situación.

El deterioro continuó durante mayo, según el relevamiento mensual de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores (Cendeu) . La irregularidad en los créditos a familias pasó de 12,1% en abril a 12,7% en mayo, en empresas, de 3,3% a 3,5% , y en el total del sector privado, de 7,3% a 7,7% . Se trata de la decimonovena suba mensual consecutiva en la mora de los hogares, que en octubre de 2024 era de apenas 2,5% . En diecinueve meses, el indicador se multiplicó por más de cinco, un salto sin precedentes desde la salida de la Convertibilidad .

De las treinta entidades más grandes en préstamos a familias, en veintiséis la mora de mayo superó a la de abril. El deterioro es todavía mayor entre las entidades no financieras, como las tarjetas emitidas por cadenas comerciales, donde la irregularidad llegó a 32,2%, frente a menos de 10% hace un año y medio. La consultora advirtió que, para que el ratio de mora comience a ceder, el saldo total de financiaciones debería crecer más rápido que el de los créditos impagos, algo que no ocurrió en mayo ni, según los primeros datos, en junio.

El peso de la juventud endeudada

El informe identifica a los jóvenes como el segmento más castigado. Casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes, ya sea en entidades financieras o no financieras, mantiene al menos un préstamo irregular. Entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad llega a 42,8%, y entre los de 26 a 35 años, a 39,3%. La proporción desciende de manera progresiva a medida que aumenta la edad, 31% entre los 36 y los 45 años, y 23,5% entre los 46 y los 55.

Más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejó de ser sujeto de crédito por haber caído en mora, lo que restringe su acceso a nuevo financiamiento y limita su capacidad de consumo. La consultora estimó que, de cara a las elecciones del año próximo, difícilmente el crédito a las familias vuelva a funcionar como motor relevante de la actividad económica, como sí ocurrió durante el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025.

image La morosidad de las deudas sigue creciendo mes a mes rompiendo records

Entre el optimismo oficial y la cautela bancaria

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó ante la Fundación Mediterránea un dato que corrigió la lectura previa del organismo, el pico de la mora se ubicaría recién en el segundo trimestre de este año, más tarde de lo que el propio Gobierno había anticipado. Meses atrás, el titular de la entidad, Santiago Bausili, había sostenido que el estrés del sistema ya estaba contenido y que varios bancos habían dejado atrás el peor momento entre diciembre y marzo.

Esa lectura no es unánime en el sistema financiero. En una entidad pública consultada se atribuyó el aumento de la morosidad no a fallas en la evaluación de riesgo, sino a la caída del salario real y a la destrucción de empleo, con sustitución de puestos de ingresos medios y altos por ocupaciones peor remuneradas y más inestables. En la banca privada, si bien se reconoce que el ritmo de aumento se desacelera, se admite que el nivel de irregularidad continúa en alza. Las entidades que fueron más agresivas en la originación de créditos y sufrieron el mayor salto en la mora adoptaron después una política más conservadora, lo que frenó la expansión de la cartera total y mantuvo estancado el ratio de irregularidad.

Los ingresos, en el centro del problema

La explicación central está en la caída de los ingresos de las familias, más que en la actividad económica general, que está distorsionada por el buen desempeño de algunos sectores puntuales. Los analistas de bancos y financieras sostienen que buena parte del endeudamiento se originó en un momento de expectativas favorables, que luego se revirtieron junto con la capacidad de pago de los hogares.

Las estadísticas oficiales y los funcionarios tienden a subestimar la magnitud del problema, ya que los bancos, en particular los públicos, recurren a refinanciaciones y cuotas adicionales para evitar el pasaje de clientes a cartera morosa. Pero eso solo muestra la magnitud del problema, ya que no se soluciona, sino que se patea para adelante incrementando el peso total de la deuda sobre los ingresos. El cuadro es más severo fuera del sistema financiero tradicional, donde las tasas usurarias de las entidades no financieras agravan la carga sobre los deudores. Mientras los salarios continúen perdiendo frente a la inflación, el empleo no se recupere o el Estado no tome determinaciones regulatorias eficientes, la cartera morosa no dará señales claras de mejora, sino que seguirá empeorando.