Es ley el pago a dos fondos buitre con títulos del default de 2001: el picante discurso de un diputado mendocino

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el convenio para pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitre con títulos de la deuda en default de 2001 , que contaban con un fallo favorable en tribunales norteamericanos y con los que el gobierno mileísta había alcanzado un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa fue aprobada con 139 votos a favor y 97 en contra, con el respaldo del oficialismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y la izquierda votaron en contra. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado y debía aprobarse antes de fin de mes para evitar la caída del acuerdo judicial.

Embed - VOTACIÓN - GyP - Acuerdo de Conciliación con Acreedores - Sesión 24-06-2026

De los diez diputados mendocinos, ocho acompañaron el proyecto, dos lo rechazaron y solo uno tomó la palabra durante el debate , con un picante discurso que generó cruces con la bancada kirchnerista.

Video: el picante discurso del mendocino Álvaro Martínez en Diputados y los cruces con el kirchnerismo

Promediando la sesión, el legislador demarchista Álvaro Martínez, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió el expediente con una alocución en la que dedicó buena parte a chicanear al peronismo y cuestionar el manejo de la deuda pública durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

“No estamos hablando del pago a los fondos buitres. Estamos hablando de un acuerdo de una sentencia firme”, planteó el diputado oriundo de Luján de Cuyo. En esa línea, remarcó que el país debe “cumplir con sus obligaciones” financieras y hacerlo en las mejores condiciones posibles.

Embed - Diputado Martínez, Álvaro - LLA - Sesión 24-06-2026 - PL

El legislador hizo foco en los términos económicos del acuerdo y aseguró que la Argentina logrará un ahorro significativo. “El Estado argentino está ahorrando 390 millones de dólares”, sostuvo, en un cálculo inexacto, en base a lo que dice el propio proyecto del oficialismo en sus argumentos.

Martínez afirmó que la deuda consolidada ascendía a USD561 millones y que el pago final será de USD171 millones. De allí surgen los USD390M. Sin embargo, el discurso del diputado mendocino omitió que los holdouts ya ejecutaron —en marzo de 2025— casi 210 millones de dólares vía garantías de bonos Brady, lo que redujo el saldo pendiente de las acreencias. Si se toman las cifras informadas en el proyecto, el ahorro real ronda los 180 millones.

Cálculos de lado, el momento más filoso llegó cuando apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que acusó de haber sostenido durante años una estrategia de no pago, y resposabilizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que tildó de "balconera con tobillera". Tales definiciones despertaron la reacción de sus pares de Unión por la Patria.

Álvaro Martínez, Diputados de la Nación, 20-08-25 Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, protagonizó un encendido discurso en el debate por el acuerdo con dos holdouts. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

“No se pongan nerviosos; es contexto histórico. Por eso digo que los primeros especuladores de deuda fueron el kirchnerismo”, lanzó. “Durante años nos vendieron la idea de que no pagar era soberanía nacional. Tuvieron doce años para solucionar esto y eligieron no resolver”, amplió.

“La alternativa no es no pagar, es hacerse cargo”, resumió el mendocino.

Cómo votaron los diputados mendocinos el acuerdo con los holdouts

A la hora de la votación, se repitió lo ocurrido en las últimas sesiones de la cámara baja nacional: ocho legisladores mendocinos a favor de la postura del oficialismo y dos en contra:

Facundo Correa Llano (LLA): afirmativo.

(LLA): afirmativo. Mercedes Llano (LLA): afirmativo.

(LLA): afirmativo. Álvaro Martínez (LLA): afirmativo.

(LLA): afirmativo. Julieta Metral Asensio (LLA): afirmativo.

(LLA): afirmativo. Luis Petri (LLA): afirmativo.

(LLA): afirmativo. Lisandro Nieri (UCR): afirmativo.

(UCR): afirmativo. Pamela Verasay (UCR): afirmativo.

(UCR): afirmativo. Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): afirmativo.

(Provincias Unidas): afirmativo. Emir Félix (Unión por la Patria): negativo.

(Unión por la Patria): negativo. Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo.

Qué dice la ley que ratifica el acuerdo con dos fondos buitre

La norma autoriza al Ejecutivo nacional a ejecutar un acuerdo de pago con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos de los últimos holdouts con reclamos activos por la deuda en default de 2001.

El convenio establece un desembolso total de USD171 millones, dividido en USD67 millones para Bainbridge y USD104 millones para Attestor, lo que implica una quita superior al 30% respecto de los montos reclamados.

El acuerdo da por cerrados los litigios con esas firmas en la Justicia de Estados Unidos y evita embargos sobre activos estratégicos del país. Además, incluye cláusulas que impiden nuevas acciones legales por parte de los acreedores.