El Gobierno nacional reactiva su agenda en el Congreso: los proyectos que busca aprobar antes de la campaña.

El Gobierno nacional pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico: reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal , en Diputados , y las iniciativass de propiedad privada y Súper RIGI , en el Senado .

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli , el subsecretario de gestión institucional, Eduardo "Lule" Menem , Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

El Gobierno apunta a aprovechar una ventana política que comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones de 2027 , informó Noticias Argentinas.

Esta semana, los libertarios acelerarán las negociaciones con sus aliados para sancionar el próximo jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión de l Súper RIGI en el Senado. En tanto, en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal .

La agenda en el Congreso de la Nación Argentina

Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse los apoyos necesarios.

Foto: NA

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas. Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

En esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Además esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi, que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General. También este mes buscará votar a favor de lo s pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa Libra, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Diputados

A su vez, La Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, considerada estratégica por el Gobierno, que prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La iniciativa tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.