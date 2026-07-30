30 de julio de 2026
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Banco Central de la República Argentina

Reforma del Banco Central: qué impacto tendrá, cómo afecta a la inflación y qué riesgos advierten

El proyecto de Milei busca frenar la emisión para financiar al Estado. Analizan efectos sobre precios, gasto público y actividad.

Casa Rosada impulsa cambios en los objetivos del BCRA.

Casa Rosada impulsa cambios en los objetivos del BCRA.

Foto: Yemel Fil

El proyecto, que será enviado al Congreso en las próximas horas, busca prohibir la emisión monetaria para financiar al Estado, reforzar la independencia del organismo y redefinir sus objetivos, en lo que el Gobierno considera una pieza clave para consolidar su programa económico.

En cadena nacional, Javier Milei anunci&oacute; cambios en la carta org&aacute;nica del Banco Central.

En cadena nacional, Javier Milei anunció cambios en la carta orgánica del Banco Central.

El eje central de la reforma del Banco Central: emisión cero y su efecto en la inflación

El corazón de la reforma es impedir que el Banco Central financie al Tesoro, una práctica que el oficialismo vincula directamente con la inflación.

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, sostuvo Milei durante su discurso, al explicar que la emisión de dinero sin respaldo es la principal causa de la suba de precios.

Bajo esta lógica, la reducción de la cantidad de pesos en circulación debería profundizar la desaceleración inflacionaria, una de las principales apuestas del Gobierno.

En términos concretos, esto implica eliminar o restringir mecanismos como los adelantos transitorios y la compra de deuda pública, que actualmente permiten asistir al Estado.

El impacto fiscal de la reforma de Milei: menos emisión, más ajuste

Sin embargo, el cambio abre un escenario desafiante. Al no poder financiarse con emisión, el Estado deberá gastar únicamente lo que recauda, lo que puede derivar en nuevas medidas de ajuste.

Aunque el Gobierno destacó el superávit alcanzado en el primer semestre, la necesidad de sostener el equilibrio fiscal podría implicar recortes adicionales en distintas áreas del sector público.

En ese sentido, la reforma se articula con otras iniciativas, como el llamado “grillete fiscal”, que busca impedir déficits sostenidos.

“Si la política no hace los deberes, pagará el costo”, advirtió Milei, al explicar que un eventual desvío fiscal podría derivar en un “shutdown” con recorte de gastos no esenciales.

Reforma de la carta orgánica del BCRA: qué cambia en la práctica para la población

El impacto de la reforma no será inmediato, incluso todavía ni siquiera inicia su recorrido parlamentario, donde seguramente reciba cambios a la redacción original. Pero el proyecto oficialista podría traducirse en cambios concretos en la economía diaria:

  • Menor inflación en el mediano plazo, si se sostiene la reducción de la emisión.
  • Mayor disciplina fiscal, con posibles recortes o reasignaciones del gasto público.
  • Limitaciones para financiar políticas expansivas, especialmente en contextos de crisis.
  • Mayor previsibilidad monetaria, lo que podría favorecer el ahorro y la inversión.

Al mismo tiempo, el ajuste necesario para sostener el equilibrio fiscal puede tener efectos sobre el nivel de actividad y el empleo, dependiendo de cómo se implementen las medidas.

Casa Rosada busca modificar la carta org&aacute;nica del Banco Central.

Casa Rosada busca modificar la carta orgánica del Banco Central.

Reforma del BCRA: el objetivo político y económico del Gobierno

Para la Casa Rosada, la reforma es una herramienta para “blindar” el programa económico y evitar que futuras gestiones vuelvan a utilizar el Banco Central para financiar el gasto público.

“La reforma viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la política”, sostuvo Milei en cadena nacional.

El proyecto fue elaborado por el equipo económico que integran Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el titular del BCRA, Santiago Bausili, y es considerado una de las principales apuestas del Gobierno para el segundo semestre.

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El impacto de la reforma también tendrá un costado político. Los resultados que genere en la inflación y la actividad económica serán determinantes de cara a los próximos años.

En particular, su efecto sobre el poder adquisitivo y el nivel de ajuste será clave en el escenario electoral hacia 2027, donde el oficialismo podría jugar una eventual reelección.

Por eso, la implementación concreta de la reforma y sus consecuencias en la vida cotidiana serán determinantes para medir su éxito o fracaso.

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