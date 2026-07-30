Si tenés Banco Nación, podés ahorrar al comer afuera: descuentos en gastronomía

El Banco Nación continúa ampliando sus beneficios para clientes que utilizan sus servicios. En esta oportunidad, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en gastronomía con descuentos especiales que muchas personas ya comenzaron a aprovechar.

El Banco Nación lanzó un nuevo beneficio para sus clientes: descuentos en gastronomía en comercios adheridos . La promoción permite acceder a rebajas de hasta el 25% , con un tope de reintegro de $10.000 , de acuerdo con las condiciones establecidas y el monto de cada consumo.

Entre las marcas participantes se destacan KFC y La Pinocha Chocolates. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial de la entidad, lo que permite conocer las opciones disponibles y planificar salidas aprovechando las ofertas.

La iniciativa busca brindar alternativas más accesibles para los clientes y, al mismo tiempo, acompañar el consumo dentro del sector gastronómico . El beneficio estará vigente todos los días hasta el 31 de agosto de 2026 , ofreciendo una oportunidad concreta de ahorro durante las próximas semanas.

Para acceder, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR en los comercios adheridos o desde la app, brindando mayor practicidad en cada operación.

Además de este beneficio en gastronomía, el Banco Nación ofrece otras promociones vigentes en diferentes rubros. Entre las más destacadas se encuentran las destinadas a veterinarias. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.