Javier Milei anunció la reforma del Banco Central: las 5 claves del proyecto y las críticas al kirchnerismo

El presidente Javier Milei explicó —en cadena nacional, junto a su equipo económico y otros funcionarios— los principales puntos del proyecto de ley para reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina , que el Gobierno nacional enviará en las próximas horas al Congreso. Afirmó que la iniciativa busca limitar la emisión monetaria, prohibir el financiamiento al Estado y reforzar la autonomía del organismo.

El mensaje, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y de 14 minutos de duración, fue presentado como “una de las reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años” .

#Política | “El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”, afirmó el presidente Javier Milei durante el anuncio de la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Más información en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/a1BiHKzMdx

Durante su exposición, Milei detalló que el proyecto se apoya en cinco premisas fundamentales que redefinen el rol del BCRA :

“La reforma viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política” , afirmó el Presidente, quien vinculó directamente la emisión con la inflación.

"La misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda"



Javier Milei enumeró las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/8tTzWLhmCg — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

Críticas al kirchnerismo y al funcionamiento histórico del BCRA

El mandatario apuntó contra el funcionamiento histórico del organismo y sostuvo que el Banco Central “ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”.

En ese marco, aseguró que la inflación acumulada desde la creación del BCRA supera los “12 trillones”, una cifra de 20 dígitos, y cuestionó las políticas monetarias aplicadas en las últimas décadas.

También lanzó duras críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gestión de Mercedes Marcó del Pont. “Les robaron 10.000 millones de dólares a los argentinos”, sostuvo en referencia al Fondo del Bicentenario.

Además, vinculó ese episodio con la reforma de la Carta Orgánica de 2012: “Se modificó para impedir responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero”, afirmó.

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Más reformas anunciadas por Milei: regla fiscal, “shutdown” y mercado de capitales

Milei remarcó que la modificación del Banco Central forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas, que incluye cambios fiscales y financieros.

Entre ellos, anunció la creación de un mecanismo conocido como “grillete fiscal”, que impedirá sostener presupuestos deficitarios. En caso de incumplimiento, se activaría un “shutdown” con recorte de gastos no esenciales del Estado, similar al que aplica Estados Unidos.

"El Grillete Fiscal será una regla fiscal permanente"



Javier Milei resaltó que "Argentina no puede sostener un presupuesto deficitario" y anticipó: "Si por meses el resultado es deficitario, el Congreso deberá devolver las cuentas al equiibrio o entrará en vigencia el shutdown". pic.twitter.com/2vt1kaAuRv — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

“Si la política no hace los deberes, pagará el costo”, advirtió el mandatario, al tiempo que aclaró que quedarán exceptuadas prestaciones esenciales como jubilaciones, salud y seguridad.

Además, adelantó proyectos para liberalizar el mercado de capitales y fomentar el uso de los ahorros fuera del sistema (“dólar colchón”), con el objetivo de impulsar la inversión.

Cuándo enviará Javier Milei la reforma del Banco Central al Congreso

El Presidente confirmó que la iniciativa será enviada en las próximas horas al Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con una de sus principales apuestas legislativas.

En ese contexto, cuestionó al Parlamento al señalar que “es el gran aliado del gasto público”, aunque expresó confianza en que acompañe las reformas.

“Confío en que el Congreso acompañe las reformas que cambiarán a la Argentina para siempre”, concluyó. Si bien las distintas fuerzas advirtieron que deberán evaluar el texto antes de emitir opiniones, hay altas posibilidades de que se apliquen cambios a la redacción del proyecto original, por lo que —de sancionarse la ley— seguramente sea con modificaciones.

"Dejar nuestros ahorros debajo del colchón atenta contra nuestro propio crecimiento"



Javier Milei adelantó que presentará un proyecto de liberalización profunda del mercado de capitales para "correr al Estado y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiera producir". pic.twitter.com/JKExPJfo4t — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

La cadena nacional de Javier Milei completa