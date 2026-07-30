30 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei anunció la reforma del Banco Central: las 5 claves del proyecto y las críticas al kirchnerismo

En cadena nacional, el presidente dio detalles del proyecto de ley que modifica el funcionamiento y los objetivos de la máxima autoridad monetaria. Qué se pretende cambiar.

Milei habló en cadena nacional.

Milei habló en cadena nacional.

Foto: Prensa Casa Rosada
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei explicó —en cadena nacional, junto a su equipo económico y otros funcionarios— los principales puntos del proyecto de ley para reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, que el Gobierno nacional enviará en las próximas horas al Congreso. Afirmó que la iniciativa busca limitar la emisión monetaria, prohibir el financiamiento al Estado y reforzar la autonomía del organismo.

El mensaje, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y de 14 minutos de duración, fue presentado como “una de las reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”.

Las cinco claves de la reforma del Banco Central que anunció Javier Milei

Durante su exposición, Milei detalló que el proyecto se apoya en cinco premisas fundamentales que redefinen el rol del BCRA:

  • Un único objetivo: el Banco Central volverá a tener como misión principal preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema de múltiples metas.
  • Prohibición de financiar al Estado: se impedirá de forma “taxativa” asistir al Tesoro nacional, provincias y municipios, así como comprar títulos públicos en el mercado primario.
  • Mayor independencia: se buscará blindar al presidente del BCRA y su directorio frente a presiones políticas, con un esquema más exigente para su remoción, que requerirá dos tercios del Congreso.
  • Restricción de utilidades: se limitará la distribución de ganancias consideradas “ficticias”, que pasarán a reservas técnicas no distribuibles.
  • Fin de mecanismos de financiamiento: se eliminarán instrumentos como las letras intransferibles del Tesoro.

“La reforma viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”, afirmó el Presidente, quien vinculó directamente la emisión con la inflación.

Críticas al kirchnerismo y al funcionamiento histórico del BCRA

El mandatario apuntó contra el funcionamiento histórico del organismo y sostuvo que el Banco Central “ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”.

En ese marco, aseguró que la inflación acumulada desde la creación del BCRA supera los “12 trillones”, una cifra de 20 dígitos, y cuestionó las políticas monetarias aplicadas en las últimas décadas.

También lanzó duras críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gestión de Mercedes Marcó del Pont. “Les robaron 10.000 millones de dólares a los argentinos”, sostuvo en referencia al Fondo del Bicentenario.

Además, vinculó ese episodio con la reforma de la Carta Orgánica de 2012: “Se modificó para impedir responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero”, afirmó.

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Más reformas anunciadas por Milei: regla fiscal, “shutdown” y mercado de capitales

Milei remarcó que la modificación del Banco Central forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas, que incluye cambios fiscales y financieros.

Entre ellos, anunció la creación de un mecanismo conocido como “grillete fiscal”, que impedirá sostener presupuestos deficitarios. En caso de incumplimiento, se activaría un “shutdown” con recorte de gastos no esenciales del Estado, similar al que aplica Estados Unidos.

“Si la política no hace los deberes, pagará el costo”, advirtió el mandatario, al tiempo que aclaró que quedarán exceptuadas prestaciones esenciales como jubilaciones, salud y seguridad.

Además, adelantó proyectos para liberalizar el mercado de capitales y fomentar el uso de los ahorros fuera del sistema (“dólar colchón”), con el objetivo de impulsar la inversión.

Cuándo enviará Javier Milei la reforma del Banco Central al Congreso

El Presidente confirmó que la iniciativa será enviada en las próximas horas al Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con una de sus principales apuestas legislativas.

En ese contexto, cuestionó al Parlamento al señalar que “es el gran aliado del gasto público”, aunque expresó confianza en que acompañe las reformas.

“Confío en que el Congreso acompañe las reformas que cambiarán a la Argentina para siempre”, concluyó. Si bien las distintas fuerzas advirtieron que deberán evaluar el texto antes de emitir opiniones, hay altas posibilidades de que se apliquen cambios a la redacción del proyecto original, por lo que —de sancionarse la ley— seguramente sea con modificaciones.

La cadena nacional de Javier Milei completa

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