30 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei firmó un DNU para expulsar extranjeros que inciten al odio contra argentinos

El Gobierno al frente de Javier Milei endureció la política migratoria con un DNU que habilita expulsiones y prohibiciones de ingreso en nuevos casos.

Javier Milei firmó un DNU para expulsar extranjeros que inciten al odio contra argentinos.

Javier Milei firmó un DNU para expulsar extranjeros que inciten al odio contra argentinos.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Javier Milei publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para expulsar o prohibir el ingreso de extranjeros a la Argentina. La medida alcanza a quienes inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios, según el texto difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, fue presentado como una respuesta a las "recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país. En el documento oficial, el Ejecutivo sostuvo que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable" y advirtió que quien ataque a la República Argentina no será bienvenido en el territorio nacional.

Qué establece el DNU sobre la expulsión de extranjeros

El DNU también modifica la legislación migratoria para permitir la cancelación de la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país. De acuerdo con la reforma del artículo 62, podrán perder ese beneficio quienes difundan mensajes de odio, promuevan la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

Desde el Gobierno nacional explicaron que el endurecimiento de las políticas migratorias busca preservar la integridad social, proteger el respeto hacia la Argentina y evitar situaciones que puedan afectar la convivencia y el orden institucional. La decisión también fue vinculada con los ataques que, según el Ejecutivo, se intensificaron durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, especialmente a través de redes sociales.

Qué pasará ahora con el decreto de Javier Milei

Al tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la norma deberá ser enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, organismo encargado de analizar su validez. Esa comisión contará con un plazo de 10 días hábiles para emitir un dictamen y elevarlo a ambas cámaras del Poder Legislativo.

El futuro del DNU de Javier Milei dependerá del tratamiento parlamentario, aunque la medida ya se encuentra vigente. Con esta modificación, el Gobierno incorpora nuevas herramientas para prohibir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros que incurran en las conductas previstas por el decreto, reforzando así su política migratoria.

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