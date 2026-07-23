Argentina bajo acusación: por qué no se puede señalar de racista a toda una sociedad

Argentina tiene desafíos pendientes en materia de racismo , discriminación y clasismo , como ocurre en muchas sociedades. Sin embargo, reconocer esos problemas no implica convertir a todo un país en responsable de esas conductas ni justificar, a partir de una acusación colectiva, insultos, boicots o agresiones. La polémica surgida durante el Mundial 2026 también invita a ampliar la mirada y hacerse preguntas incómodas.

En ese contexto, la psicopedagoga , licenciada en Psicología y magíster en Psicología Social , Nancy Caballero , sostuvo que desde la psicología social, el racismo suele responder a la necesidad de marcar diferencias con quienes son percibidos como distintos para reforzar la identidad del propio grupo. No obstante, remarcó que Argentina posee una historia marcada por la diversidad y el mestizaje.

" Argentina es de los pocos países que ha tenido tanta diversidad en el ingreso de extranjeros como en la mestización", explicó la especialista a Sitio Andino . Recordó que, si bien durante muchos años predominó la inmigración española y convivió con los pueblos originarios , las grandes corrientes migratorias incorporaron personas de múltiples nacionalidades que terminaron conformando una sociedad diversa.

Caballero también señaló que, en las primeras generaciones de inmigrantes, era habitual que algunas familias buscaran preservar sus costumbres promoviendo matrimonios dentro de la misma comunidad de origen. Sin embargo, aseguró que ese fenómeno fue perdiendo fuerza con el paso de las décadas y que ya durante el siglo XX prácticamente había desaparecido.

"Argentina es de los pocos países que ha tenido tanta diversidad en el ingreso de extranjeros como en la mestización", explicó Caballero. Foto: Freepix

Para la especialista, atribuir el calificativo de racista a toda la sociedad argentina constituye una generalización que no refleja la realidad del país. "Me parece que esta cuestión del racismo lo han sacado de la galera como una forma de pegar, tal vez, en uno de los lugares donde más nos duele, porque en la Argentina nunca se nos ocurrió decir que un futbolista tenía que tener determinadas características para jugar en nuestra selección", afirmó.

La psicóloga advirtió que este tipo de acusaciones colectivas generan un efecto especialmente peligroso porque eliminan la individualidad de las personas. "Generalizar implica quitarle a las personas sus capacidades individuales", sostuvo. Desde su perspectiva, pensar en el color de piel de un deportista antes que en sus capacidades deportivas responde a un prejuicio de quien formula esa valoración y no de toda una sociedad.

Caballero fue más allá y vinculó las generalizaciones con algunos de los episodios más oscuros de la historia. "Cada vez que en la historia del mundo se ha generalizado algo, lo que se ha logrado es poner en un lado a los 'buenos' y en otro lado a los que son 'malos'", advirtió. A su entender, ese mecanismo termina alimentando la confrontación y dificulta cualquier discusión racional.

Por otra parte, la Psicóloga también consideró que parte de las críticas recientes deben analizarse en un contexto más amplio. A su entender, durante décadas los argentinos convivieron con una sensación de inferioridad frente a los países más desarrollados debido a las recurrentes crisis económicas y políticas. En ese marco, sostuvo que la Selección Argentina logró convertirse en un símbolo de unidad y pertenencia.

Fue un equipo que jugó para todos y por todos. Más allá de los resultados deportivos, millones de argentinos salieron a las calles a expresar orgullo por su bandera, su himno y su identidad. Esa experiencia colectiva habla mucho más de integración que de exclusión

La mirada constitucional: los principios del Estado y las conductas individuales

El abogado constitucionalista Carlos Lombardi coincidió en que, antes de definir a un país como racista, resulta necesario distinguir entre los principios que consagra el Estado y los comportamientos individuales que puedan registrarse dentro de una sociedad. "Es imprescindible partir de la dimensión sociológica de la Constitución, es decir, de la distancia que puede existir entre lo que la Constitución promete y lo que ocurre en la realidad", explicó.

En ese sentido, recordó que el Preámbulo de la Constitución Nacional invita a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", una declaración que, según sostuvo, constituye una toma de posición política clara en favor de la apertura y la integración.

El Preámbulo de la Constitución Nacional invita a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino". Foto: Gentileza Concejo Deliberante de Maipú

No obstante, aclaró que la existencia de ese principio no implica desconocer que puedan existir expresiones o conductas discriminatorias. "Para medir si una sociedad es racista habría que analizar si existen manifestaciones concretas de discriminación hacia determinados grupos de extranjeros, como bolivianos, paraguayos o chilenos, y cuál es su alcance", señaló.

Lombardi remarcó que resulta imprescindible diferenciar los principios constitucionales de las acciones de algunas personas. "La Constitución contiene un proyecto de país que los gobiernos tienen la obligación de garantizar, cualquiera sea el signo político. No corresponde identificar a toda una Nación con las conductas individuales de algunos ciudadanos", afirmó.

Al analizar el debate público, el constitucionalista consideró que muchas veces se emiten afirmaciones sin suficiente evidencia. En ese marco, sostuvo que antes de calificar a un país como racista deberían evaluarse aspectos concretos, como la existencia y aplicación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de los extranjeros previstos en el artículo 20 de la Constitución Nacional, el control estatal sobre esas políticas y las acciones orientadas a promover la integración dentro de la sociedad.

La Selección Argentina logró convertirse en un símbolo de unidad y pertenencia.

Cabe plantear una pregunta incómoda: ¿parte de esta reacción no responde al malestar que genera que un país latinoamericano les haga frente, compita de igual a igual en el terreno deportivo y, además, no acepte en silencio las descalificaciones? Argentina no ocupa un lugar subordinado en esa discusión: responde, confronta y defiende su identidad. Tal vez lo que incomoda no sea solamente una conducta puntual, sino que una nación latinoamericana dispute prestigio, protagonismo y poder simbólico en espacios históricamente dominados por Europa.