Sarampión: el Gobierno emite una alerta por los viajeros que volvieron del Mundial

Alerta por sarampión en Argentina: qué deben hacer quienes regresan del Mundial

Con miles de argentinos de regreso del Mundial 2026 y un aumento de casos de sarampión en Estados Unidos , el Ministerio de Salud de la Nación reforzó las medidas de vigilancia. La preocupación se centra en evitar casos importados y frenar una eventual cadena de transmisión mediante la detección temprana y la vacunación.

De acuerdo con una comunicación oficial, la situación sanitaria en la Región de las Américas muestra un aumento sostenido del riesgo de importación del virus en países que habían logrado i nterrumpir la circulación endémica de la enfermedad .

El documento de Salud advierte que "la circulación activa en diversos territorios de la región y la ocurrencia de brotes de gran magnitud constituyen factores que incrementan el riesgo de importación de casos y de restablecimiento de cadenas de transmisión" .

Las cifras oficiales reflejan un escenario que mantiene en alerta a los sistemas sanitarios de la región. Hasta el 16 de julio de 2026 , Estados Unidos notificó:

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea mediante pequeñas gotas expulsadas al hablar, toser o estornudar.

2.260 casos confirmados de sarampión .

. 42 jurisdicciones con contagios registrados.

con contagios registrados. Entre los estados con mayor circulación del virus figuran Florida , Texas y Kansas , destinos que concentraron una importante presencia de hinchas argentinos durante el Mundial.

, y , destinos que concentraron una importante presencia de hinchas argentinos durante el Mundial. Se detectaron 34 nuevos brotes en lo que va del año.

en lo que va del año. El 93% de los casos confirmados (2.108 de 2.260) está vinculado a brotes activos.

Cuáles son los síntomas que deben vigilar quienes regresaron del exterior

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea mediante pequeñas gotas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Según las autoridades sanitarias, una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas.

Una sola persona infectada de sarampión puede contagiar hasta a 18 personas.

Por ese motivo, se recomienda prestar especial atención a la aparición de síntomas durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso, especialmente si se visitaron zonas con circulación del virus.

Los principales signos de alarma son:

Fiebre de 38 °C o más .

. Sarpullido rojizo que comienza a extenderse progresivamente por la piel.

Qué hacer ante una sospecha de sarampión

El Ministerio de Salud recomienda actuar de inmediato si aparecen estos síntomas. Entre las medidas indicadas se encuentran:

Consultar rápidamente en un centro de salud.

rápidamente en un centro de salud. Informar al personal médico sobre el antecedente de viaje al exterior.

al personal médico sobre el al exterior. Utilizar barbijo durante el traslado y la atención médica para reducir el riesgo de contagio.

durante el traslado y la atención médica para reducir el riesgo de contagio. Permanecer aislado y evitar asistir a lugares públicos, como escuelas, trabajos o clubes, hasta recibir el alta médica.

Las autoridades remarcaron que "no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por eso, la vacunación constituye la medida preventiva más eficaz para evitar la enfermedad, sus complicaciones y la transmisión del virus".

La vacunación, la principal herramienta de prevención

Frente al aumento del riesgo epidemiológico, el Gobierno recordó que la vacuna triple viral sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el sarampión. Sin embargo, la cobertura de vacunación en la Argentina continúa por debajo del 95%, porcentaje considerado necesario para alcanzar una adecuada inmunidad comunitaria.

El esquema vigente establece: