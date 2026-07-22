El calendario de vacunación infantil mejoró en 2025, aunque persisten desafíos en la cobertura

El Ministerio de Salud de la Nación publicó el informe anual de Cobertura de Vacunación 2025 y reveló que el Calendario Nacional de Inmunizaciones registró una mejora en la aplicación de las vacunas destinadas a los bebés durante el primer año de vida. Si bien los resultados son alentadores, todavía persisten dificultades para completar los esquemas de vacunación en niños de cinco años y en quienes comienzan la escuela primaria.

Según el informe oficial, las dos vacunas neonatales y la primera dosis de tres esquemas esenciales que se aplican a los dos meses de vida superaron el 90% de cobertura . Desde el Gobierno nacional destacaron este avance al considerar que se alcanzó un umbral clave para fortalecer el control epidemiológico de distintas enfermedades y reducir el riesgo de circulación de agentes infecciosos en la población objetivo.

Las coberturas de las vacunas de los primeros meses de vida crecieron en 2025 y alcanzaron niveles superiores a los del año anterior. Detrás de cada punto recuperado hay más argentinos protegidos frente a enfermedades que pueden prevenirse. Consolidar este camino requiere una… https://t.co/4Pn1d0L8uO

A través de su cuenta oficial en X , el ministro de Salud , Mario Lugones , celebró los resultados y afirmó: " La Nación garantiza las vacunas y monitorea su aplicación; las jurisdicciones llevan adelante la estrategia en cada territorio ".

El informe también comparó las coberturas alcanzadas en 2025 con las registradas en 2024 y evidenció incrementos de 6,42 puntos porcentuales en la vacuna BCG ; 8,96 puntos en Hepatitis B neonatal ; 6,86 puntos en la primera dosis de Quíntuple ; 6,28 puntos en la primera dosis de IPV ; y 5,61 puntos en la primera dosis contra el Neumococo .

Como resultado de estos incrementos, las coberturas nacionales alcanzaron el 93,5% para BCG; el 92% para Hepatitis B neonatal; el 91,6% para Quíntuple; el 91,3% para IPV; y el 90,1% para la primera dosis de Neumococo.

Las coberturas que todavía preocupan

A pesar de la mejora registrada en la vacunación infantil, el informe advierte que aún quedan objetivos por cumplir. Si bien las coberturas correspondientes a las vacunas de los cinco y los 11 años mostraron una recuperación respecto de 2024, todavía no alcanzan la meta del 90% establecida para garantizar una protección adecuada de la población.

Otro de los desafíos continúa siendo la dificultad para completar los esquemas obligatorios en las zonas donde la vacuna contra la fiebre amarilla forma parte del calendario por el riesgo de circulación del virus. La inmunización está indicada para los niños de un año, con un refuerzo a los 11 años, en Misiones, Corrientes y Formosa, además de departamentos específicos de Salta (Anta, Orán, Rivadavia y San Martín), Jujuy (Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara) y Chaco (Bermejo).

Durante 2025, un total de 32.209 niños de un año —el 66,3% de una población objetivo de 48.611— recibió la primera dosis en esas jurisdicciones. En 2024 habían sido 33.006 niños, equivalente al 65,4% de una población estimada en 50.439.

Si bien el porcentaje de cobertura mejoró, el informe señala que la cantidad de aplicaciones no logró sostenerse entre un año y otro, incluso con una población objetivo menor.

En cuanto al refuerzo de los 11 años, la cobertura alcanzó el 38,2%, por encima del 30,3% registrado en 2024. Esto representó 7.445 dosis más aplicadas sobre una población estimada en alrededor de 74.000 adolescentes.

La advertencia de la OMS y Unicef

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef publicaron recientemente su informe anual sobre coberturas de vacunación a nivel mundial. Allí, Argentina figura entre los ocho países que durante 2025 no lograron alcanzar el 90% de cobertura en esquemas esenciales contra enfermedades como la tos convulsa, el sarampión, el tétanos y la difteria, un dato que refleja los desafíos que aún enfrenta el sistema de inmunización.

Fuente: Clarín.