Uspallata permanece bajo alerta y continúan suspendidas las clases presenciales

Las históricas nevadas en alta montaña continuan generando complicaciones en las localidades pobladas. En esta oportunidad, Uspallata permanece bajo alerta meteorológica , lo que obliga a mantener la suspensión de las clases presenciales para todos los niveles y modalidades de los turnos vespertino y nocturno , según informó la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza .

Este miércoles 22 de julio , las actividades escolares en la alta montaña continúan afectadas por las condiciones climáticas. Luego de la suspensión de clases durante el turno mañana en Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras), La Carrera (Tupungato) y Manzano Histórico (Tunuyán) , la DGE decidió extender la medida en Uspallata para los turnos vespertino y nocturno en todas las modalidades y niveles.

La decisión fue adoptada tras analizar los informes meteorológicos, que advierten sobre temperaturas extremas, nevadas y la intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas. Además, se tuvieron en cuenta las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil . No obstante, las actividades escolares continuarán de manera virtual .

En el resto de la provincia, el servicio educativo se desarrollará con normalidad .

Respecto del pronóstico, desde la Dirección de Contingencias Climáticas informaron que durante la jornada de hoy podrían registrarse precipitaciones débiles en el sector sur de la alta montaña, junto con una leve mejora en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, las precipitaciones volverían a presentarse desde la madrugada del jueves.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.