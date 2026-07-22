Turistas, pobladores y trabajadores evacuados en alta montaña: así son los rescates durante el temporal

Continúan los rescates de familias, turistas y trabajadores en alta montaña, a más de una semana de un intenso temporal de nieve.

Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece afectado por el intenso temporal de nieve , los operativos de asistencia en la Alta Montaña no se detienen. Desde el inicio de la contingencia, las fuerzas desplegadas en el corredor ya evacuaron a casi un centenar de personas y continúan brindando ayuda a quienes permanecen aislados en localidades como Polvaredas , Penitentes y Puente del Inca .

El operativo más reciente se realizó el martes y permitió evacuar a más de 40 personas , entre trabajadores de la zona, pobladores y turistas que habían quedado varados por las intensas nevadas. Según explicó el comisario Mario Lucero , a cargo de la Coordinación Operativa del Corredor Internacional , entre los rescatados había cuatro turistas que habían alquilado un departamento en Penitentes.

"El pasado martes se rescató a alrededor de 45 personas , entre prestadores de trabajo de la zona de Penitentes o Puente del Inca, lugareños y cuatro turistas. Estos últimos habían alquilado un departamento en Penitentes una semana antes de que comenzara el temporal. Entonces, como no tienen provisión, no tienen nada, ayer se los trajo", detalló Lucero a SITIO ANDINO .

De acuerdo con la Coordinación Argentina , el procedimiento estuvo encabezado por el Escuadrón 27 "Uspallata" de Gendarmería Nacional y permitió trasladar a varios evacuados hasta la terminal de ómnibus de la localidad para que pudieran continuar viaje.

Avanza el despeje de la Ruta Nacional 7, continúan las evacuaciones en sectores afectados por la nieve.

Para concretar el rescate se desplegaron 11 vehículos pertenecientes a Gendarmería Nacional, la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM), la Patrulla de Rescate, la Coordinación del Corredor Internacional y la Policía de Mendoza. Además, el operativo contó con maquinaria de Vialidad Nacional, que trabajó abriendo una brecha sanitaria para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.

El balance de los últimos días refleja la magnitud del trabajo desplegado en la cordillera. "Sumado a lo que ya venimos trayendo desde el día sábado, aproximadamente son 97 personas las que hemos evacuado desde lo que es Alta Montaña", indicó Lucero.

Un comité que coordina cada emergencia

Más allá de los rescates, la coordinación entre organismos es una de las claves para responder rápidamente a cada incidente que se presenta durante el temporal.

"En Gendarmería Nacional hay un grupo del Comité de Crisis, un grupo de WhatsApp donde están entidades gubernamentales de la provincia y de la Nación, sumado a todos los actores principales que están en la contingencia. Por ejemplo, acá en Uspallata hay personal de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza", explicó Lucero.

El funcionario agregó que el sistema permite que todos los organismos involucrados conozcan de inmediato cómo actuar frente a una emergencia. "Todas las entidades que por una u otra situación pueden integrar o participar en este comité están. Entonces todo está coordinado, con el Hospital Uspallata también, para que cuando salte una emergencia todos los actores sepan lo que tenemos que hacer", comentó.

Esto se creó cuando fueron los aludes de 2013 y se mantiene hasta el día de hoy con protocolos y planes de acción activos.

Asistencia permanente para quienes permanecen en la montaña

No todos los habitantes de la cordillera deciden abandonar la zona. Por ese motivo, los efectivos continúan recorriendo los distintos sectores para entregar insumos esenciales a quienes permanecen en sus viviendas.

Los Puquios aproximadamente 2,50 cm acumulación pic.twitter.com/MEyhQRLlZM — OSVALDO (@VALLEOVA) July 20, 2026

Entre la asistencia que se distribuye figuran la entrega de mercadería, leña, gas y otras provisiones necesarias para enfrentar las bajas temperaturas y el aislamiento.

A estas tareas se suma la ayuda brindada a los cientos de camioneros que permanecen detenidos por el cierre del paso internacional. Integrantes del Escuadrón 27 "Uspallata" instalaron una cocina de campaña en el Complejo Integrado Uspallata, donde preparan raciones de comida caliente para los transportistas estacionados en las distintas playas de espera.

Mendoza, gendarmes del Esc. 27 "Uspallata”*asistierona transportistas dentro del A.C.I. “Uspallata”. Con cocina de campaña prepararon raciones de comida a conductores de transportes de cargas aparcados en las distintas playas de estacionamiento debido al corte del S.I.C.R. pic.twitter.com/BMqR48pws1 — OSVALDO (@VALLEOVA) July 21, 2026

En paralelo, equipos de Vialidad Nacional trabajan junto a las fuerzas de seguridad con maquinaria pesada para retirar nieve y despejar la Ruta Nacional 7. Gracias a esas tareas, este miércoles se logró habilitar la circulación hasta Punta de Vacas, aunque con portación obligatoria de cadenas, mientras continúan las labores para restablecer el tránsito en los sectores más comprometidos por el temporal.