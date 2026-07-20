20 de julio de 2026
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Alta Montaña

Asciende a 50 el número de personas rescatadas en alta montaña: hasta cuándo se extendería el temporal

El operativo en alta montaña permitió evacuar a otras 20 personas en las últimas horas. Gendarmería, Vialidad Nacional y Policía de Mendoza trabaja en el lugar.

Temporal en Mendoza: ascienden a 50 los evacuados de la alta montaña por las nevadas

Temporal en Mendoza: ascienden a 50 los evacuados de la alta montaña por las nevadas

 Por Celeste Funes

Las tareas de rescate en Alta Montaña no se detienen. Gracias al trabajo conjunto de Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y la Policía de Mendoza, ya fueron evacuadas 50 personas que habían quedado aisladas por las intensas nevadas. Según informaron las autoridades, se espera que el mal tiempo se extienda hasta principios de agosto.

Continúan los rescates en alta montaña: 50 personas ya fueron auxiliadas

Durante la jornada se concretó la evacuación de todos los residentes que permanecían en Puente del Inca. Inicialmente, los equipos de emergencia informaron que varias personas eran trasladadas en una caravana de vehículos oficiales con destino a Punta de Vacas y luego a Uspallata. Más tarde, el operativo concluyó con un total de 20 personas evacuadas, entre mujeres, hombres, niños y adultos mayores, quienes fueron derivadas sin inconvenientes hasta la Terminal de Ómnibus.

Desde los organismos que participan del operativo destacaron especialmente el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas y el rol de Vialidad Nacional, cuya maquinaria pesada, en particular las motoniveladoras, fue abriendo una brecha entre la nieve para permitir el avance de los vehículos de rescate en una de las zonas más complicadas de la cordillera.

Las autoridades informaron que todas las personas evacuadas se encuentran en buen estado de salud, sin registrar complicaciones durante los traslados.

Sin embargo, el operativo todavía no finaliza. La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza continúa trabajando para evacuar entre cinco y siete personas que permanecen en el Complejo Horcones, mientras equipos de Vialidad Nacional siguen despejando el camino para facilitar el acceso de los rescatistas.

Mal tiempo en alta montaña: qué anticipan los pronósticos

La situación continúa siendo delicada debido a que las fuertes nevadas persisten sobre la Alta Cordillera. Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones adversas se mantendrán, al menos, hasta el 2 de agosto, por lo que las tareas de evacuación dependerán de las ventanas climáticas que permitan avanzar con seguridad.

Durante el domingo, la acumulación de nieve en distintos puntos de la montaña alcanzó importantes dígitos. En detalle, en Puente del Inca se registraron 2,30 metros; en Penitentes 1,80 metros; en Las Cuevas 3,30 metros y en Portillo (Chile) aproximadamente 2,50 metros.

En ese contexto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado y el tránsito sobre la Ruta Nacional 7 continúa habilitado únicamente hasta Uspallata, localidad donde también se esperan nuevas nevadas.

Las autoridades reiteraron el pedido de evitar viajar hacia la montaña y respetar las restricciones vigentes hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

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