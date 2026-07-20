Brutal agresión de un hombre a su hijo en Maipú: la víctima está grave

Un hombre de 39 años permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una violenta agresión por parte de su padre durante una discusión ocurrida en una finca del barrio San Cayetano, en Maipú . La víctima sufrió un grave traumatismo de cráneo y su estado de salud es delicado.

El episodio ocurrió el domingo por la noche y derivó en una investigación judicial para determinar las circunstancias del ataque. El presunto agresor, un hombre de 69 años, aseguró que la pelea comenzó cuando su hijo llegó a la vivienda en estado de ebriedad y con una actitud violenta.

Tras ser asistido en el lugar, el herido fue trasladado primero al Hospital Metraux y posteriormente derivado al Hospital Central, donde permanece internado con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave. La Oficina Fiscal de Maipú quedó a cargo de la causa.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró alrededor de las 20 en una finca ubicada en el barrio San Cayetano. En ese lugar convivían la víctima, de 39 años y su padre de 69.

Según el relato brindado por el hombre de 69 años a los investigadores, la discusión comenzó cuando su hijo regresó al domicilio presuntamente bajo los efectos del alcohol. En medio del enfrentamiento, la situación se volvió cada vez más violenta hasta que el padre tomó un elemento contundente y golpeó a su hijo en la cabeza.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y fue derivada de urgencia al Hospital Central, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva.

Mientras los médicos siguen de cerca la evolución del paciente, la Oficina Fiscal de Maipú avanza con la investigación para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales del agresor.