17 de julio de 2026
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Robo

Los acusan de cometer robos tras engañar a las víctimas en una app de citas

La Policía de Mendoza concretó dos detenciones en el marco de una investigación por dos robos ocurridos recientemente en Maipú.

Detenidos robo app de citas
Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres acusados de integrar una banda dedicada a cometer robos mediante engaños a través de aplicaciones de citas. La investigación permitió esclarecer dos asaltos agravados ocurridos el pasado 13 de julio en Maipú, donde las víctimas fueron obligadas a realizar transferencias bancarias.

La detención de los sospechosos fue el resultado de una investigación desarrollada por la División Robos y Hurtos, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Durante los allanamientos realizados en un domicilio ubicado sobre la Ruta Provincial 50 fueron aprehendidos dos hombres de 26 y 30 años, además del secuestro de dos teléfonos celulares considerados de interés para la causa.

Los investigadores consideran que ambos formarían parte de una organización que captaba a sus víctimas mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas, las citaba en zonas alejadas y luego las asaltaba con extrema violencia.

Engaño y robo: los detalles de la investigación

El primero de los hechos ocurrió en una finca ubicada sobre calle Lamadrid Norte, en San Roque, Maipú. Un hombre de 35 años denunció que fue contactado mediante la aplicación Grindr por un perfil identificado como "El Loco Maxi", quien lo citó en ese lugar.

Al llegar, fue sorprendido por tres delincuentes, uno armado con un arma de fuego y otro con un cuchillo. Los agresores lo redujeron, le ataron las manos y lo encerraron en el baúl de su vehículo.

Durante el cautiverio lo obligaron a desbloquear su teléfono celular mediante reconocimiento facial, desde donde realizaron pedidos de dinero a sus contactos y concretaron transferencias bancarias. Antes de escapar se llevaron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con pertenencias y el dinero obtenido de las maniobras.

Ese mismo día, alrededor de las 22, se produjo un segundo robo bajo una modalidad idéntica. La víctima, un hombre de 56 años, fue engañada por un perfil que se hacía llamar "Uriel". Al arribar al lugar pactado el damnificado fue interceptado por cuatro delincuentes, quienes lo introdujeron en el baúl de su auto y fue obligado a realizar nuevas transferencias bancarias.

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