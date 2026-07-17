Grave accidente vial en el Corredor del Oeste: una mujer herida

El auto que protagonizó el accidente vial, esta mañana en el Corredor del Oeste.

Un accidente vial de gravedad se registró durante las últimas horas en Godoy Cruz, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección del Corredor del Oeste y calle Armani . Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del rodado menor sufrió heridas de consideración y debió ser trasladada de urgencia a un hospital.

El siniestro ocurrió en uno de los cruces con mayor circulación vehicular del departamento y generó un importante operativo de asistencia, además de complicaciones en el tránsito sobre el Corredor del Oeste , especialmente en la mano con dirección hacia el sur.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los investigadores buscan determinar la mecánica del accidente vial. Una de las principales hipótesis es que alguno de los vehículos (posiblemente el auto, un Peugeot 208) habría cruzado el semáforo en rojo.

La moto en la que viajaba la mujer que sufrió heridas de gravedad en el accidente vial.

Según las primeras actuaciones, el Peugeot circulaba por el Corredor del Oeste de sur a norte, mientras que una motocicleta Gilera Smash 110 lo hacía por calle Armani de oeste a este. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

Lo cierto es que, producto de la violencia de la colisión, la motociclista sufrió lesiones de consideración y fue asistida en el lugar por personal de emergencias antes de ser derivada al hospital Central para recibir atención médica. En tanto, que el conductor del automóvil resultó ileso y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.

El operativo desplegado por los servicios de emergencia y las tareas de peritaje obligaron a reducir la circulación sobre el Corredor del Oeste, en la mano con sentido hacia el sur, provocando demoras para los automovilistas que transitaban por la zona de Godoy Cruz.