Lavalle: terrible vuelco dejó cuatro heridos

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este martes en Lavalle dejó como saldo cuatro personas heridas luego del vuelco de un vehículo sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 34, en la zona de Jocolí Viejo.

El siniestro fue protagonizado por una Chevrolet Spin en la que viajaban cuatro integrantes de una familia. Todos sufrieron lesiones de distinta consideración y debieron ser asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que los trasladó a diferentes hospitales.

De acuerdo con la información policial, el vehículo era conducido por un hombre de 51 años , quien circulaba de norte a sur por la Ruta Nacional 40. Al llegar al desvío hacia la Ruta Provincial 34 , tocó la banquina, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada.

Tras el accidente vial, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartando que el consumo de bebidas alcohólicas haya sido un factor en el hecho.

Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al Hospital Sicoli. En tanto, la acompañante, una mujer de 47 años, presentó politraumatismos y una herida cortante, por lo que fue derivada al Hospital Central para recibir una atención de mayor complejidad.

Además, otros dos ocupantes del vehículo, un adolescente de 16 años y un joven de 19, también resultaron con politraumatismos leves y fueron trasladados al Hospital Sicoli para su evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 17.ª de Lavalle junto con profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente vial.