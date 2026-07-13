Trasladan un transformador de 430 toneladas desde Quilmes hasta San Rafael con un operativo especial

Un operativo de gran complejidad logística se desarrolló a lo largo de las rutas argentinas para trasladar un transformador de 430 toneladas desde Quilmes, provincia de Buenos Aires , hasta la estación transformadora Río Diamante , ubicada en Villa 25 de Mayo , en San Rafael . La maniobra estuvo a cargo de Transporte Vernazza y demandó una planificación milimétrica, vehículos especiales y un equipo de 15 personas. Este lunes, los vecinos de General Alvear vieron pasar al gigante que colaborará con la distribución de energía.

Emiliano Medina, jefe de Tráfico de Transporte Vernazza, explicó que el traslado representa el regreso del mismo equipo que tiempo atrás había sido llevado desde Mendoza hasta Buenos Aires para su reparación. "Fue una travesía importante y algo bastante caótica cuando hicimos la planificación del transporte en aquel momento. Tuvimos que sortear varios obstáculos en ciudades del sur de Mendoza hasta llegar a Quilmes", recordó.

El transformador permaneció aproximadamente un año y medio en la empresa Faraday, en Quilmes, donde fue sometido a trabajos de reparación. Ahora emprendió el viaje de regreso para su instalación definitiva y puesta en funcionamiento en la estación transformadora Río Diamante .

El operativo movilizó un equipo de transporte de dimensiones excepcionales : el convoy mide cerca de 100 metros de largo, 7 metros de ancho y alcanza un peso bruto aproximado de 430 toneladas. Además, circuló con una altura de 6,30 metros, aunque el sistema permite reducirla para superar obstáculos aéreos cuando es necesario.

El equipo había sido llevado desde Mendoza hasta Buenos Aires para su reparación.

Para concretar el traslado, Medina explicó que se realizaron estudios durante dos meses previos al inicio del viaje. "Hice un relevamiento del camino, verifiqué nuevamente la traza que habíamos recorrido anteriormente y detecté los obstáculos para circular normalmente, dentro de lo posible", señaló.

El dispositivo está integrado por alrededor de 15 personas que acompañan permanentemente el convoy. La tracción está a cargo de dos camiones Astra, importados especialmente desde Italia, cada uno con una potencia de 660 caballos de fuerza. Además, un tercer camión de apoyo transporta herramientas y equipos necesarios para acondicionar el transporte durante el recorrido.

Velocidad mínima y múltiples controles

Debido a las dimensiones de la carga, la velocidad de circulación es extremadamente reducida. "En zonas urbanas avanzamos prácticamente a paso de hombre y en ruta libre, como máximo, entre 20 y 30 kilómetros por hora", explicó Medina.

A esto se suman detenciones programadas aproximadamente cada 10 kilómetros para permitir el descongestionamiento del tránsito en ambos sentidos. El recorrido también depende de las condiciones climáticas y de las autorizaciones otorgadas por Vialidad.

"No podemos circular con neblina ni cuando llueve. Nos manejamos estrictamente con las condiciones que establece Vialidad para este tipo de estructuras", indicó.

Hasta el momento, el convoy acumula unos 20 días de viaje desde que partió de Quilmes. Durante el trayecto fue necesario coordinar el paso por cuatro municipios del conurbano bonaerense: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Brandsen, además de trabajar de manera conjunta con Corredores Viales y las distintas fuerzas policiales que escoltan permanentemente el transporte.

"Es un trabajo muy minucioso en la logística. Hay muchas tramitaciones que hacer y una planificación permanente durante todo el recorrido", sostuvo el jefe de Tráfico.

El convoy mide cerca de 100 metros de largo y 7 metros de ancho. Foto: Medios Andinos

Al ingresar a Mendoza, el operativo partió desde Canalejas, en el límite con San Luis, alrededor de las 8 de la mañana, y avanzó por la Ruta Nacional 188 en dirección a Bowen y General Alvear, un tramo que presenta dificultades adicionales por las ondulaciones, pendientes y el intenso tránsito.

Si las condiciones climáticas acompañan y no surgen inconvenientes durante el trayecto, el transformador llegará en los próximos días a Villa 25 de Mayo, donde será instalado nuevamente en la estación transformadora Río Diamante para su puesta en servicio.