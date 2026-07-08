Turismo aventura en San Rafael: buscan habilitar vehículos de apoyo para reforzar la seguridad

El turismo aventura es una actividad importante en distintos puntos de Mendoza, especialmente en San Rafael , el Valle de Uco y la Alta Montaña . Sin embargo, muchos de los vehículos que utilizan los prestadores para trasladar equipamiento o asistir a los turistas no cuentan con un reconocimiento específico dentro de la legislación provincial.

Con ese objetivo, se presentó un proyecto para incorporar la figura del vehículo de apoyo dentro de la normativa que regula la actividad. La iniciativa apunta a otorgar un marco legal a estas unidades , facilitar los controles y reforzar la seguridad de quienes contratan este tipo de experiencias.

En diálogo con Noticiero Andino, el senador provincial Leonardo Yapur, explicó que el proyecto busca dar una respuesta al pedido de operadores turísticos. "Es una situación que se viene dando hace mucho tiempo. El sector nos viene pidiendo incorporar este tipo de vehículos".

El senador detalló que estas unidades cumplen una función diferente a la del transporte tradicional de pasajeros, ya que también movilizan el equipamiento indispensable para desarrollar actividades como rafting, excursiones o travesías 4x4.

Estos vehículos no solo pueden transportar pasajeros, sino que también llevan equipamiento. Muchas veces trasladan un carro con una balsa u otros elementos necesarios para brindar el servicio de turismo aventura. Estos vehículos no solo pueden transportar pasajeros, sino que también llevan equipamiento. Muchas veces trasladan un carro con una balsa u otros elementos necesarios para brindar el servicio de turismo aventura.

Además, remarcó que muchas de estas actividades se realizan en lugares de difícil acceso. "Los prestadores los necesitan porque el servicio se brinda muchas veces en áreas inaccesibles o de difícil acceso. Hay vehículos con características 4x4 para ingresar a determinados lugares", sostuvo.

Más controles y mayor seguridad para los turistas

El proyecto incorpora al vehículo de apoyo como una subcategoría dentro del servicio de transporte turístico contratado. De esta manera, las unidades deberán quedar registradas y sujetas a controles por parte de la autoridad competente.

Las unidades deberán quedar registradas y sujetas a controles por parte de la autoridad competente.

"Lo que pretendemos con esta reglamentación, que estamos proponiendo en acuerdo con el sector, es que estos vehículos queden inscriptos y contemplados en la ley para dar mayor previsibilidad y seguridad al turista. Que puedan ser controlados y que sepamos que están en buen estado", señaló Yapur.

El legislador agregó que uno de los primeros requisitos será que los operadores estén inscriptos como prestadores turísticos y luego registren los vehículos que incorporen a la actividad.

Proyecto de ley completo