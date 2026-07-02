2 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael fortaleció la formación agropecuaria con capacitaciones en poda

El ciclo cerró en la escuela agrotécnica de El Cerrito y formó parte del trabajo conjunto entre el Municipio de San Rafael y el INTA.

Capacitación en la poda de vid en San Rafael.

Capacitación en la poda de vid en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Luego de recorrer diferentes puntos del departamento de San Rafael, finalizó el ciclo de capacitación en poda de vid y frutales, una propuesta organizada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tecnología y el Municipio.

La jornada de cierre se desarrolló en la escuela secundaria agrotécnica de El Cerrito, mientras que anteriormente el ciclo pasó por distintas zonas como Ciudad, La Llave, Real del Padre, La Guevarina, Las Malvinas y Rama Caída.

Cientos de asistentes se capacitaron en poda

A lo largo de los encuentros, cientos de asistentes, entre alumnos, productores y público en general, pudieron formarse a través de contenidos teóricos y prácticos, orientados a fortalecer los conocimientos vinculados a la vitivinicultura y la fruticultura.

Desde el INTA Rama Caída, Eliana García destacó el balance positivo de la iniciativa y remarcó el valor de haber recorrido el territorio.

“Fue una recorrida muy gratificante, recorriendo el departamento desde las escuelas agrotécnicas, conociendo productores y la realidad de los territorios, trabajando en conjunto con el Municipio”, expresó.

Capacitación adaptada a cada zona productiva

Teniendo en cuenta que cada zona de San Rafael presenta características productivas diferentes, los contenidos fueron adaptados a las necesidades específicas de cada territorio.

De esta manera, las jornadas permitieron abordar herramientas concretas para mejorar las prácticas de poda y acompañar el desarrollo de la actividad productiva local.

El valor de acercar la formación al territorio

Desde la Escuela Técnica de El Cerrito, el docente Alfredo Gauna destacó el impacto de estas capacitaciones en la formación de los estudiantes. “Que el INTA y el Municipio bajen al territorio y trabajen junto a la escuela es un aporte muy valioso para nuestros alumnos”, señaló.

Además, remarcó que “estas experiencias fortalecen la formación de los chicos y les permiten conocer otras realidades”.

Trabajo articulado para acompañar al sector productivo de San Rafael

El ciclo de capacitaciones forma parte del trabajo articulado que vienen desarrollando el Municipio de San Rafael y el INTA para acompañar al sector productivo, fortalecer la educación agropecuaria y generar mayores oportunidades para los futuros técnicos y productores del departamento.

Capacitación en poda de vid en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: CAPACITACIÓN DE PODA EN VID Y FRUTALES

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