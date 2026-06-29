San Rafael realiza testeos gratuitos de VIH y talleres de prevención de ETS

La Dirección de Salud del Municipio de San Rafael continúa desarrollando acciones de promoción y prevención vinculadas al VIH y a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) .

En ese marco, de lunes a viernes, de 7.00 a 13.00 , se realizan testeos gratuitos, rápidos y confidenciales en el laboratorio del CIC del barrio El Sosneado , ubicado en Jacarandá y Los Filtros .

Además, el laboratorio ambulatorio recorre semanalmente distintos centros de salud de la ciudad y los distritos, por lo que los vecinos pueden consultar en el efector más cercano a su domicilio las fechas de atención.

Los testeos requieren solo una pequeña muestra obtenida mediante una punción en el dedo . El procedimiento dura menos de cinco minutos y permite acceder a un diagnóstico temprano.

Desde el área sanitaria remarcaron que la detección a tiempo es fundamental para iniciar tratamientos oportunos, mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar complicaciones futuras.

Taller sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual

Por otro lado, este viernes a las 10.30, en el Centro de Salud de Villa Laredo, ubicado en Palau entre Da Vinci y Dorrego, se realizará un taller sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La actividad estará a cargo de la doctora Belén Pérez Azcurra, quien abordará la temática con información, herramientas de cuidado y un espacio de escucha para resolver dudas.

El objetivo de la propuesta es generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el acceso a información confiable, especialmente entre adolescentes y jóvenes, contribuyendo a disminuir riesgos asociados al desconocimiento y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Información, escucha y prevención

Además, a través del Programa de Salud Reproductiva, se encuentran disponibles métodos anticonceptivos gratuitos en los diferentes centros de salud municipales.

“Estos espacios permiten brindar información clara, generar espacios de escucha y prevenir enfermedades que, detectadas a tiempo, pueden evitar complicaciones futuras. Invitamos a toda la comunidad a participar y aprovechar estas herramientas de cuidado y prevención”, destacó el director de Salud del Municipio de San Rafael, Enrique Álvarez.