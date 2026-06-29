Ruta Nacional 143: avanzan los trabajos de reconstrucción entre San Carlos y San Rafael

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , recorrió los distintos frentes de obra de la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143 , donde avanzan las tareas sobre los 107 kilómetros comprendidos entre Pareditas y San Rafael .

Durante la visita, el funcionario supervisó los trabajos que se ejecutan en las tres secciones de la obra, que incluyen la reconstrucción estructural de la calzada, ensanches, pavimentación, mejoras en banquinas y la construcción de nuevas intersecciones .

En ese marco, Mema destacó la importancia de una obra que busca poner fin a décadas sin inversiones significativas sobre uno de los corredores más importantes del Sur provincial .

“Estamos buscando que esta obra se haga lo más rápido posible. Es una ruta que llevaba más de 40 años sin una intervención de esta magnitud y asumimos el desafío de reconstruir más de 100 kilómetros entre San Carlos y San Rafael, además de la intervención urbana en el ingreso a la ciudad”, señaló el ministro.

Además, remarcó que quienes circulan por la zona ya pueden advertir el movimiento de maquinaria y el avance de los trabajos. “Quienes transitan por la Ruta 143 pueden ver que las máquinas están trabajando y que la obra avanza a buen ritmo”, agregó.

Plazos previstos y trabajo complementario

Mema también hizo referencia a otras intervenciones estratégicas ejecutadas en rutas provinciales que mejoran la conectividad hacia el Sur mendocino. “Ya pudimos terminar otras obras estratégicas como las rutas 153 y 171, que también mejoran la conectividad hacia el Sur provincial”, indicó.

Respecto de los plazos, el ministro explicó que el objetivo es completar la obra principal en el término de un año, mientras que el tramo urbano de ingreso a San Rafael tiene un plazo previsto de un año y medio. “Estamos concentrados en cumplir esos tiempos y generar el menor impacto posible para quienes circulan por la zona”, concluyó.