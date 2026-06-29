Gustavo Perret presentó un proyecto para exigir licencia a usuarios de monopatines eléctricos

El diputado provincial por San Rafael Gustavo Perret presentó un proyecto de ley inédito en Mendoza que propone exigir licencia de conducir a quienes utilicen Dispositivos de Movilidad Personal , como los monopatines eléctricos.

La iniciativa busca modificar la Ley Provincial de Seguridad Vial para que los conductores de este tipo de vehículos cuenten con licencia Clase A , la misma que habilita a manejar motocicletas y ciclomotores.

El legislador sanrafaelino explicó que el crecimiento de este medio de transporte obliga a actualizar las normas vigentes, con el objetivo de garantizar una circulación más segura en calles y espacios urbanos.

“Los monopatines eléctricos ya forman parte de la realidad urbana , por lo que es fundamental que quienes los conduzcan conozcan las normas de tránsito y estén preparados para convivir de manera segura con peatones y otros vehículos”, sostuvo Perret.

Monopatín Seguridad vial en Malargüe y las nuevas formas de movilidad urbana (Gentileza).

Seguridad vial y responsabilidad

Desde esa perspectiva, el proyecto apunta a ordenar el uso de estos dispositivos y a promover una convivencia más segura entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

“La libertad de elegir nuevas formas de movilidad debe estar acompañada por la responsabilidad de respetar las normas que protegen la vida y la seguridad de todos. Por eso creemos que Mendoza puede dar un paso innovador con una regulación tan moderna como necesaria”, concluyó el diputado.