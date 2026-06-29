Gustavo Perret presentó un proyecto para exigir licencia a usuarios de monopatines eléctricos

El diputado provincial por San Rafael Gustavo Perret presentó un proyecto de ley inédito en Mendoza que propone exigir licencia de conducir a quienes utilicen Dispositivos de Movilidad Personal, como los monopatines eléctricos.
El diputado provincial Gustavo Perret presentó una iniciativa para modificar la Ley Provincial de Seguridad Vial y exigir licencia Clase A a quienes utilicen monopatines eléctricos.
El diputado provincial por San Rafael Gustavo Perret presentó un proyecto de ley inédito en Mendoza que propone exigir licencia de conducir a quienes utilicen Dispositivos de Movilidad Personal, como los monopatines eléctricos.
La iniciativa busca modificar la Ley Provincial de Seguridad Vial para que los conductores de este tipo de vehículos cuenten con licencia Clase A, la misma que habilita a manejar motocicletas y ciclomotores.
El legislador sanrafaelino explicó que el crecimiento de este medio de transporte obliga a actualizar las normas vigentes, con el objetivo de garantizar una circulación más segura en calles y espacios urbanos.
“Los monopatines eléctricos ya forman parte de la realidad urbana, por lo que es fundamental que quienes los conduzcan conozcan las normas de tránsito y estén preparados para convivir de manera segura con peatones y otros vehículos”, sostuvo Perret.
Desde esa perspectiva, el proyecto apunta a ordenar el uso de estos dispositivos y a promover una convivencia más segura entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.
“La libertad de elegir nuevas formas de movilidad debe estar acompañada por la responsabilidad de respetar las normas que protegen la vida y la seguridad de todos. Por eso creemos que Mendoza puede dar un paso innovador con una regulación tan moderna como necesaria”, concluyó el diputado.