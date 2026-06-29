29 de junio de 2026
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Gustavo Perret

Gustavo Perret presentó un proyecto para exigir licencia a usuarios de monopatines eléctricos

El diputado provincial Gustavo Perret presentó una iniciativa para modificar la Ley Provincial de Seguridad Vial y exigir licencia Clase A a quienes utilicen monopatines eléctricos.

Gustavo Perret quien presentó el proyecto.

Gustavo Perret quien presentó el proyecto.

Foto: Gentileza

La iniciativa busca modificar la Ley Provincial de Seguridad Vial para que los conductores de este tipo de vehículos cuenten con licencia Clase A, la misma que habilita a manejar motocicletas y ciclomotores.

Una regulación para nuevas formas de movilidad

El legislador sanrafaelino explicó que el crecimiento de este medio de transporte obliga a actualizar las normas vigentes, con el objetivo de garantizar una circulación más segura en calles y espacios urbanos.

“Los monopatines eléctricos ya forman parte de la realidad urbana, por lo que es fundamental que quienes los conduzcan conozcan las normas de tránsito y estén preparados para convivir de manera segura con peatones y otros vehículos”, sostuvo Perret.

Monopatín
Seguridad vial en Malargüe y las nuevas formas de movilidad urbana (Gentileza).

Seguridad vial en Malargüe y las nuevas formas de movilidad urbana (Gentileza).

Seguridad vial y responsabilidad

Desde esa perspectiva, el proyecto apunta a ordenar el uso de estos dispositivos y a promover una convivencia más segura entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

“La libertad de elegir nuevas formas de movilidad debe estar acompañada por la responsabilidad de respetar las normas que protegen la vida y la seguridad de todos. Por eso creemos que Mendoza puede dar un paso innovador con una regulación tan moderna como necesaria”, concluyó el diputado.

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