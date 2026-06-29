Aumentó la garrafa social en el Valle de Uco: cuánto cuesta desde este lunes

La garrafa en el Valle de Uco y los nuevos valores.

Desde este lunes 29 de junio , la garrafa de 10 kilos que se comercializa a través del programa provincial La Garrafa en tu Barrio tiene un nuevo valor en distintos puntos de Mendoza .

En el caso del Valle de Uco , el precio pasó de $9.000 a $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos . Esto representa una suba de $5.500 para las familias que acceden al beneficio.

Según el cronograma oficial informado por el Gobierno provincial, la garrafa de 10 kilos quedó fijada en $14.500 para el Valle de Uco . En otras zonas de la provincia, los valores también fueron actualizados. En el Gran Mendoza, Alta Montaña, Lavalle, Las Heras, San Rafael y General Alvear, el precio es de $15.000 , mientras que en la Zona Este se consigue a $14.000 y en Malargüe a $16.000 .

El programa está destinado a vecinos que no cuentan con conexión a la red de gas natural y busca garantizar el acceso al gas envasado a un precio subsidiado.

Por qué aumentó la garrafa

Desde el Gobierno de Mendoza explicaron que el incremento responde al aumento del precio de la garrafa y a los costos de traslado hacia los distintos departamentos.

En ese sentido, remarcaron que la Provincia no modificó el esquema de subsidio y que el programa continúa permitiendo acceder a la garrafa por un valor inferior al que se encuentra en el mercado.

De acuerdo con la información oficial, una garrafa de 10 kilos en el circuito comercial puede superar los $30.000, por lo que el operativo provincial mantiene una cobertura que permite pagar aproximadamente la mitad del valor.

Qué se necesita para acceder al beneficio

Las personas interesadas en comprar la garrafa a través de La Garrafa en tu Barrio deben concurrir con el envase vacío, fotocopia del DNI y la certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también deben presentar fotocopia del carnet de PAMI. Las personas con discapacidad deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad y el DNI. El cronograma de distribución se informa semanalmente y alcanza a los distintos departamentos de Mendoza.