29 de junio de 2026
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Sitio Andino
Bowen

Emotivo reencuentro en Bowen a un año del siniestro que cambió la vida de Ramón

Ramón Lucero protagonizó hace un año un grave siniestro vial en Bowen y permaneció 12 horas atrapado en un desagüe. Un vecino vio la camioneta y dio aviso a las autoridades.

Un abrazo del alma en Bowen.

Un abrazo del alma en Bowen.

Por Sitio Andino Departamentales

Hace un año, Ramón Lucero protagonizó un grave siniestro vial en la zona de calle 20 y 0, en el distrito de Bowen, General Alvear. Aquella madrugada, el hombre perdió el control de su camioneta y terminó en el interior de un desagüe, donde permaneció durante 12 horas, en medio de temperaturas muy bajas, sin que nadie advirtiera lo ocurrido.

El paso del tiempo no borró aquel momento límite. Ramón, oriundo de la vecina provincia de San Luis, atravesó una recuperación compleja, marcada por distintos obstáculos, pero también por una enorme fortaleza. Con valentía, logró superar etapas difíciles y mantiene la esperanza de volver a caminar.

El vecino que vio la camioneta y dio aviso tras el accidente

La historia de vida de Ramón pudo haber tenido otro desenlace si no fuera por la intervención de Adrián, un vecino de la zona que advirtió la presencia de la camioneta en el desagüe y dio aviso inmediato a las autoridades.

Gracias a ese llamado, los equipos de emergencia pudieron llegar hasta el lugar y rescatar a Ramón, quien se encontraba en un delicado estado de salud después de haber pasado varias horas atrapado. Desde entonces, entre ambos quedó un vínculo profundo, nacido de una situación extrema que los unió para siempre.

Un reencuentro cargado de emoción

A un año de aquella tragedia que le cambió la vida, Ramón quiso volver al lugar donde comenzó esta historia y reencontrarse con el hombre que permitió que pudiera sobrevivir.

Noticiero Andino fue testigo del emotivo encuentro entre Ramón y Adrián, que se concretó en el mismo sitio donde ocurrió el siniestro vial. Allí, entre recuerdos, agradecimiento y emoción, ambos volvieron a verse después de aquel episodio que marcó sus vidas.

El reencuentro dejó una imagen poderosa: la de un hombre que lucha día a día por recuperarse y la de un vecino que, con una rápida reacción, se convirtió en una pieza clave para salvar una vida.

Embed - SOBREVIVIR PARA CONTARLO: EL ENCUENTRO LUEGO DE LA TRAGEDIA

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