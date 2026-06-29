Ulpiano Suarez recorrió Suavipack, la fábrica que funciona dentro de Almafuerte I

Ulpiano Suarez , intendente de la Municipalidad de Mendoza, recorrió la planta de Suavipack , ubicada en el Complejo Penitenciario Almafuerte I , para conocer de cerca el funcionamiento de una experiencia productiva única en el país. Se trata de la única fábrica industrial de la Argentina que opera dentro de un establecimiento penitenciario .

La visita permitió observar el trabajo que se realiza en la planta, donde se combinan producción, capacitación laboral y oportunidades de reinserción social para personas privadas de libertad.

Durante el recorrido, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim ; autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza ; y Geo Riveros , responsable de Suavipack. Juntos recorrieron las distintas líneas de producción y dialogaron sobre el impacto de este modelo de articulación entre el sector público y el privado.

Suavipack constituye una experiencia inédita en la Argentina. En la planta se elaboran papel higiénico, toallitas descartables y servilletas , integrando la actividad industrial con la capacitación en oficios y la formación de hábitos laborales.

En ese marco, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se convirtió en uno de los clientes más importantes de Suavipack, incorporando sus productos para el funcionamiento de distintas dependencias municipales. Además, desde la comuna destacaron el acompañamiento a un modelo que promueve el desarrollo económico con impacto social.

Actualmente, la planta cuenta con cuatro líneas continuas de producción, donde trabajan más de 25 personas privadas de libertad. La empresa prevé ampliar su capacidad productiva mediante nuevas inversiones y la incorporación de maquinaria.

Además del trabajo diario, las personas que forman parte de la fábrica acceden a capacitaciones y formación certificada, adquiriendo conocimientos técnicos y herramientas que buscan mejorar sus posibilidades de inserción laboral una vez recuperada la libertad.

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Capacitación, trabajo y reinserción

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza destacan que este tipo de iniciativas contribuyen de manera significativa a los procesos de resocialización y a la disminución de la reincidencia.

En ese sentido, remarcan que la educación, el trabajo y las acciones de tratamiento brindan herramientas concretas para que las personas privadas de libertad puedan construir un proyecto de vida en el medio libre.

El rol de la Unidad de Producción Penitenciaria Almafuerte l

La Unidad de Producción Penitenciaria (UPP) del Servicio Penitenciario de Mendoza cumple una función clave en el desarrollo de estas políticas, a través de distintos talleres y unidades productivas.

La UPP impulsa la adquisición de oficios, hábitos de trabajo y competencias laborales, con el objetivo de favorecer la futura reinserción sociolaboral de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios.

Actualmente, Mendoza cuenta con más de 7.500 personas privadas de libertad. De ese total, aproximadamente 2.000 participan en programas de capacitación y más de 238 trabajan en empresas privadas instaladas dentro de establecimientos penitenciarios.