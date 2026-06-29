Las Heras lanza Full Invierno con actividades gratuitas para las vacaciones

El Municipio de Las Heras pondrá en marcha Full Invierno Las Heras , el programa que reunirá distintas propuestas recreativas, culturales y deportivas durante las vacaciones de invierno .

En ese marco, se desarrollará “Las Heras Selección Mundial, en Vacaciones” , una iniciativa inspirada en la pasión mundialista que recorrerá diferentes distritos del departamento con actividades gratuitas para vecinos de todas las edades.

La propuesta se realizará entre el 8 y el 18 de julio , de 15 a 18 horas , con jornadas pensadas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El cronograma comenzará el miércoles 8 de julio en el CIC de El Algarrobal , donde se llevará adelante la primera jornada recreativa del programa.

Luego, las actividades continuarán el domingo 12 de julio en el Parque de la Niñez, donde además se presentará, a las 16:30 horas, el espectáculo “Cucurucho en Acción”, de Circus Deluxe.

El lunes 13 de julio, la propuesta se trasladará al Parque de la Familia, con una nueva jornada de juegos y actividades. En ese espacio, a las 16:30 horas, se presentará “Evolushow”, de Circus Magenta.

Finalmente, el cierre tendrá lugar el sábado 18 de julio en Uspallata, en la intersección de Las Heras y Ruta Nacional 52.

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Juegos, deportes y propuestas para toda la familia

Durante cada jornada, los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas, entre ellas atriles para pintura, fútbol tenis, sapo mundialista, juegos de memoria, plaza blanda, inflables, spot de boxeo, penales, vóley gemelo, esquíes, juegos de mesa, pista de educación vial y espacios interactivos inspirados en la temática mundialista.

También se realizarán torneos de truco, competencias de UNO, desafíos de puntería, juegos en pantalla y múltiples actividades coordinadas por las distintas áreas municipales.

Con esta propuesta, el municipio busca generar espacios de encuentro y recreación para la familia lasherina, promoviendo la participación comunitaria y el disfrute de las vacaciones de invierno en todo el departamento.