Brutal ataque en Las Heras: golpeó a su pareja y luego baleó a dos vecinos

Un grave episodio de violencia de género conmocionó al barrio 30 de Octubre de Las Heras , donde un hombre agredió violentamente a su pareja y luego se enfrentó con vecinos que intentaron intervenir para defender a la mujer, disparando contra ellos y dejando como saldo a dos hombres heridos de bala, uno de ellos en estado crítico.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Según la reconstrucción inicial, el agresor comenzó a golpear a su pareja hasta arrojarla hacia una acequia, situación que provocó la intervención de vecinos de la zona, mientras la víctima intentaba ocultarse en su casa.

Enfurecido, el sospechoso abandonó el lugar bajo amenazas y a los minutos regresó, en bicicleta, con un arma de fuego. Allí disparó contra varias personas, hiriendo a dos hombres. Uno de ellos, identificado como Mauricio Rodríguez (53), quien ahora lucha por su vida en el hospital.

En tanto que el agresor, Rodolfo Spinoza (41), quedó detenido y hoy será imputado.

La agresión terminó con dos vecinos baleados en Las Heras

De acuerdo con la investigación, dos hombres se acercaron para defender a la mujer y enfrentaron al agresor, lo que derivó en una pelea.

Tras el cruce, el sospechoso se retiró del lugar, pero minutos después regresó armado con una pistola y efectuó varios disparos contra los vecinos que habían intervenido.

Producto de la balacera, dos hombres resultaron heridos. Rodríguez, de 53 años, sufrió varios impactos de arma de fuego. El otro hombre, de 64 años, recibió disparos en la mano derecha, la pelvis y el muslo izquierdo.

Las víctimas fueron trasladadas inicialmente al Hospital Carrillo y luego derivadas al Hospital Central. Rodríguez llegó en estado crítico, incluso sin signos vitales al momento del ingreso, por lo que los médicos realizaron maniobras de reanimación. Luego de recuperar sus signos vitales, quedó internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación y operativo policial tras el ataque armado

Tras la agresión, personal policial desplegó un operativo para dar con el sospechoso, identificado como Rodolfo Rubén Spinoza (41) y quien horas después del hecho se entregó en una comisaría.

En el lugar del ataque, la Policía secuestró cuatro vainas servidas y preservó distintos elementos que serán analizados por Policía Científica para avanzar en la investigación.

Ahora bien, tras la detención, la fiscal de homicidios Claudia Ríos ordenó una serie de allanamientos. Uno de estos, en la casa del sospechoso, donde encontraron armamento de guerra -entre ellos un mortero- y también en la casa de su padre, donde había plantas de marihuana.

En el transcurso de este lunes, Spinoza será imputado y enviado a la penitenciaría.