Tres restaurantes mendocinos donde el ceviche es la gran estrella

Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. En el marco del Día del Ceviche , que se celebra el 28 de junio, Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales de Mendoza para disfrutar de este delicioso plato peruano.

Por un lado, El Tumi de Oro es uno de los restaurantes peruanos más reconocidos de la Ciudad de Mendoza. Su propuesta se basa en recetas tradicionales, porciones generosas y sabores auténticos. Entre sus platos más emblemáticos, el ceviche se posiciona como la gran estrella de la carta y uno de los favoritos de los comensales.

Otra opción para disfrutar de este clásico peruano es Sabores del Perú , también ubicado en Ciudad. El restaurante ofrece una amplia variedad de platos típicos en un ambiente agradable. Su ceviche, elaborado con ingredientes frescos y siguiendo la receta tradicional, es una de las especialidades más buscadas por quienes desean probar los sabores característicos de Perú.

Por último, Sabrosura Restaurant, en Guaymallén, se ha ganado un lugar entre los amantes de la gastronomía peruana gracias a su propuesta de mariscos y platos de inspiración criolla. Dentro de su variada carta, el ceviche sobresale como el plato insignia y una de las opciones más elegidas por su frescura y equilibrio de sabores.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.