28 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
ceviche

Tres restaurantes mendocinos donde el ceviche es la gran estrella

En el marco del Día del Ceviche, te mostramos tres restaurantes de Mendoza donde disfrutar esta tradicional receta peruana.

Tres restaurantes mendocinos donde el ceviche es la gran estrella

Tres restaurantes mendocinos donde el ceviche es la gran estrella

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. En el marco del Día del Ceviche, que se celebra el 28 de junio, Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales de Mendoza para disfrutar de este delicioso plato peruano.

ceviche
Dónde comer ceviche en Mendoza

Dónde comer ceviche en Mendoza

Los mejores lugares para probar ceviche en Mendoza

Por un lado, El Tumi de Oro es uno de los restaurantes peruanos más reconocidos de la Ciudad de Mendoza. Su propuesta se basa en recetas tradicionales, porciones generosas y sabores auténticos. Entre sus platos más emblemáticos, el ceviche se posiciona como la gran estrella de la carta y uno de los favoritos de los comensales.

Otra opción para disfrutar de este clásico peruano es Sabores del Perú, también ubicado en Ciudad. El restaurante ofrece una amplia variedad de platos típicos en un ambiente agradable. Su ceviche, elaborado con ingredientes frescos y siguiendo la receta tradicional, es una de las especialidades más buscadas por quienes desean probar los sabores característicos de Perú.

Por último, Sabrosura Restaurant, en Guaymallén, se ha ganado un lugar entre los amantes de la gastronomía peruana gracias a su propuesta de mariscos y platos de inspiración criolla. Dentro de su variada carta, el ceviche sobresale como el plato insignia y una de las opciones más elegidas por su frescura y equilibrio de sabores.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.

Temas
Seguí leyendo

Si te gustan los alfajores, estos tres lugares de Mendoza tienen que estar en tu lista

Si vas a San Rafael, estos 3 lugares gratis merecen una visita obligada

Si todavía no sabés qué hacer con papá, estas propuestas en Mendoza son una gran opción

Lee además
Plan perfecto en Mendoza: parques y espacios verdes para disfrutar el finde

Plan perfecto en Mendoza: parques y espacios verdes para disfrutar el finde
Los mejores planes para hacer en Mendoza durante este fin de semana

¿Qué hacer en Mendoza? Los eventos que prometen destacarse este fin de semana

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Salud Mental en Mendoza: psicólogos denuncian colapso estructural y condiciones insalubres.

Psicólogos mendocinos denuncian condiciones laborales críticas

La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

Tremendo choque en Godoy Cruz dejó tres personas atrapadas dentro de dos vehículos.

Violento accidente en Godoy Cruz: Bomberos rescataron a tres víctimas atrapadas

Mundial 2026: Lionel Scaloni destacó el rendimiento de la Selección Argentina tras el triunfo sobre Jordania video

Scaloni avisó tras la victoria de Argentina: "Ahora se viene lo bueno"