Agenda cultural de Mendoza: planes para disfrutar con papá este fin de semana

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cuando llega el fin de semana , muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir con papá.

Música, danza y tradiciones para disfrutar en Mendoza este fin de semana El Museo del Área Fundacional será el escenario del ciclo "El museo, una historia en movimiento", una propuesta que fusiona música y danza a través de un concierto de jazz interpretado por la Orquesta Municipal y el Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza. La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio, a las 20:30 horas, con entrada gratuita.

image Museo del Área Fundacional en la Ciudad de Mendoza.

En tanto, el sábado 20 de junio, desde las 12:00 horas, el Club Social y Deportivo La Pega, en Lavalle, recibirá la peña "Celeste y Blanca", una celebración dedicada a las tradiciones argentinas y al Día del Padre. El encuentro ofrecerá música y danzas folclóricas con la participación de destacados artistas regionales y nacionales.

Por su parte, el domingo 21 de junio, de 17:00 a 20:00 horas, el Teatro Gabriela Mistral será sede de Tardecitas de Folclore, una propuesta gratuita de clases de danzas nativas para disfrutar en un ambiente familiar. Los asistentes podrán llevar mate y reposera para compartir la jornada, que contará con cupo limitado.

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