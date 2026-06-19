19 de junio de 2026
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Agenda cultural de Mendoza: planes para disfrutar con papá este fin de semana

¿Todavía no sabés qué hacer con papá este fin de semana? Descubrí tres propuestas imperdibles en Mendoza para compartir un momento especial en familia.

Agenda cultural de Mendoza: planes para disfrutar con papá este fin de semana
Agenda cultural de Mendoza: planes para disfrutar con papá este fin de semana
Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana , muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir con papá.

Música, danza y tradiciones para disfrutar en Mendoza este fin de semana

El Museo del Área Fundacional será el escenario del ciclo "El museo, una historia en movimiento", una propuesta que fusiona música y danza a través de un concierto de jazz interpretado por la Orquesta Municipal y el Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza. La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio, a las 20:30 horas, con entrada gratuita.

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Museo del &Aacute;rea Fundacional en la Ciudad de Mendoza.

Museo del Área Fundacional en la Ciudad de Mendoza.

En tanto, el sábado 20 de junio, desde las 12:00 horas, el Club Social y Deportivo La Pega, en Lavalle, recibirá la peña "Celeste y Blanca", una celebración dedicada a las tradiciones argentinas y al Día del Padre. El encuentro ofrecerá música y danzas folclóricas con la participación de destacados artistas regionales y nacionales.

Por su parte, el domingo 21 de junio, de 17:00 a 20:00 horas, el Teatro Gabriela Mistral será sede de Tardecitas de Folclore, una propuesta gratuita de clases de danzas nativas para disfrutar en un ambiente familiar. Los asistentes podrán llevar mate y reposera para compartir la jornada, que contará con cupo limitado.

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