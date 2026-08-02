El frío no es excusa: tres monumentos imperdibles para recorrer este fin de semana en Mendoza

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Por Juan Pablo Strappazzon







Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos buscan alternativas para desconectarse de la rutina y disfrutar de los paisajes y atractivos que ofrece la provincia. En este contexto, Sitio Andino te invita a descubrir tres monumentos emblemáticos de Mendoza, ideales para visitar.

Tres monumentos históricos de Mendoza que podés visitar y conocer En el Cerro de la Gloria, el Monumento al Ejército de los Andes es uno de los símbolos históricos más importantes de Mendoza. Inaugurado en 1914, homenajea al Ejército de los Andes y al general José de San Martín por la campaña libertadora. Además, se destaca por sus esculturas y la vista panorámica de la ciudad.

El Monumento Retorno a la Patria es una imponente obra dedicada al Libertador, ubicada en el departamento de Tunuyán, dentro del histórico entorno del Manzano Histórico. La escultura representa el regreso de San Martín tras su campaña independentista en América.

Monumento Retorno a la Patria En plena Cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile, el Cristo Redentor de los Andes es uno de los monumentos más reconocidos de la región. Ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, fue inaugurado en 1904 como símbolo de paz, unión y fraternidad entre ambos países.

Estos monumentos representan distintas formas de descubrir Mendoza, combinando historia, cultura y paisajes únicos. Si querés seguir recorriendo la provincia y conocer más lugares sorprendentes, podés hacer clic aquí para descubrir tres espacios verdes que te van a sorprender.