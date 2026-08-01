Conducía alcoholizado, perdió el control del auto y terminó gravemente herido en Guaymallén

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Por Sitio Andino Policiales







En la noche del viernes, alrededor de las 22:10, un conductor que manejaba alcoholizado protagonizó un grave siniestro vial en Guaymallén. El hecho ocurrió sobre la lateral este del Acceso Sur, a unos 200 metros al norte de calle Alsina.

Así fue el accidente protagonizado por un conductor alcoholizado en Guaymallén Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 22.11, cuando un hombre de 33 años, identificado como R. L., circulaba a bordo de un Toyota Yaris por el Acceso Sur en dirección al norte.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, descendió por el barranco ubicado sobre el margen este de la ruta y terminó su recorrido dentro de una cuneta de la calle lateral.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos graves.

Más tarde, efectivos de Accidentología Vial de Guaymallén le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. La investigación quedó a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza, que busca establecer cómo se produjo el siniestro.