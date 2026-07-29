29 de julio de 2026
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Sitio Andino
Cerveza

Guaymallén impulsa un encuentro de cerveza artesanal y producción local

La propuesta se desarrollará en Rodeo de la Cruz Guaymallén y estará destinada exclusivamente a mayores de 18 años.

&nbsp;“Birra and Beats” en Guaymallén.

 “Birra and Beats” en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén realizará una nueva edición de “Birra and Beats”, el ciclo que combina cerveza artesanal, gastronomía, música en vivo y promoción de los emprendimientos locales.

El encuentro será el jueves 6 de agosto, desde las 20.30, en Fuzza, ubicada en el Lateral Norte del Acceso Este, entre Arturo González y Aconcagua, en el distrito Rodeo de la Cruz.

La entrada será gratuita, aunque estará destinada exclusivamente a mayores de 18 años. Debido a que la capacidad del establecimiento es limitada, será necesario completar previamente el formulario de inscripción habilitado por la organización.

Cerveza artesanal y una propuesta gastronómica diferente

En esta oportunidad, los asistentes podrán conocer y degustar distintas variedades de General Cerveza Artesanal, un emprendimiento de Guaymallén que nació a comienzos de 2014 a partir de un proyecto familiar vinculado con la elaboración de cerveza.

La marca propone diferentes estilos elaborados a partir de las características del lúpulo, la cebada y otros ingredientes que permiten obtener aromas y sabores particulares.

General Cerveza Artesanal ya participó anteriormente de “Birra and Beats”. En mayo de 2025, la firma formó parte de una edición realizada en Hipólito Coffee Bar, en Los Corralitos, donde sus productos fueron combinados con la propuesta gastronómica del establecimiento.

Las pizzas de Fuzza acompañarán la degustación

La propuesta gastronómica estará a cargo de Fuzza, una pizzería que combina elementos del estilo neoyorquino con sabores e ingredientes vinculados con la tradición mendocina. Durante la noche, el establecimiento ofrecerá promociones exclusivas para acompañar las diferentes variedades de cerveza artesanal.

La iniciativa busca generar un maridaje entre las pizzas y las bebidas elaboradas en el departamento, además de promover el consumo y la producción local.

Música en vivo y artistas de Guaymallén

La jornada también contará con la participación de artistas locales, que brindarán un espectáculo en vivo durante la degustación.

De esta manera, el evento propone una experiencia que combina gastronomía, producción artesanal y cultura en un mismo espacio.

Un ciclo para promocionar los emprendimientos locales

“Birra and Beats” se desarrolla en distintos establecimientos gastronómicos de Guaymallén y tiene como objetivo dar a conocer cervecerías, restaurantes, bares y artistas del departamento.

Durante 2026, el ciclo ya tuvo encuentros en el restaurante Palatto, donde participó la cervecería Stipa, y en Garra Burger, dentro del complejo NovaMarket. En ambos casos, la propuesta incluyó degustaciones, promociones gastronómicas y música en vivo.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer la oferta gastronómica de Guaymallén, acompañar a los emprendedores y generar nuevos espacios de encuentro para vecinos y visitantes.

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