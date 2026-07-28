Alerta por la baja vacunación escolar: los refuerzos no alcanzan el 60%

Un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas por la baja cobertura en la vacunación de refuerzo en niños en edad escolar .

Según el relevamiento, la vacunación durante el primer año de vida mostró una mejora considerable y logró superar el 90% de cobertura . Sin embargo, las dosis que deben aplicarse posteriormente no alcanzan el 60% , una cifra que permanece lejos del 95% necesario para garantizar la inmunidad comunitaria .

La baja adhesión a las vacunas que previenen enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la tos convulsa incrementa el riesgo de transmisión comunitaria y de reaparición de brotes en el país.

La situación genera especial preocupación entre los menores de 5 años, ya que los esquemas incompletos pueden dejar a una importante cantidad de niños expuestos a enfermedades que se encuentran controladas gracias a la vacunación. Ante este escenario, las autoridades sanitarias comenzaron a implementar distintas estrategias de contingencia para reducir la brecha de inmunización.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el adelanto del refuerzo de la vacuna triple viral a los 18 meses, con el objetivo de ampliar la protección contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Operativos de vacunación en las escuelas de San Rafael

En San Rafael también se desarrollan acciones para completar los calendarios de vacunación de niños y adolescentes. Gladys Marín, integrante del Vacunatorio Central de San Rafael, explicó que los equipos sanitarios están trabajando con alumnos de diferentes establecimientos educativos del departamento.

“Estamos completando los esquemas de vacunación con los chicos de las distintas escuelas de San Rafael”, afirmó Marín. Las autoridades recomiendan a las familias revisar los carnets y acercarse a los centros de salud para completar las dosis pendientes, ya que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias.