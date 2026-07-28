28 de julio de 2026
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Cine Teatro Imperial Maipú

El Cine Teatro Imperial Maipú renueva su cartelera con Spider-Man y dos películas del Espacio INCAA

El Cine Teatro Imperial Maipú recibirá la nueva aventura de Peter Parker y sumará funciones de “Pensamiento lateral” y “La princesa Mononoke”.

Cine Teatro Imperial Maipú.

Cine Teatro Imperial Maipú.

La función de preestreno se realizará este miércoles 29 de julio, a las 19.30, con entradas generales a $6.000, disponibles a través de la boletería digital de la Maipú Municipio. La película cuenta con calificación G, apta para todo público, por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia durante las vacaciones.

De qué trata “Spider-Man: Un nuevo día”

La nueva entrega busca redefinir el mito del héroe arácnido. Luego de una crisis que fragmenta la realidad, Peter Parker deberá enfrentar nuevos desafíos en una Nueva York cambiante, acompañado por aliados inesperados y rodeado de amenazas ocultas.

Acción, madurez y esperanza se combinan en una historia que promete emocionar tanto a los seguidores del personaje como a las nuevas generaciones.

Quienes no puedan asistir a la avant-première tendrán otras oportunidades para disfrutar de la película durante su permanencia en la cartelera comercial del Imperial.

Días y horarios para ver Spider-Man en el Cine Teatro Imperial Maipú

  • Miércoles 29 de julio: 19.30, avant-première.

  • Jueves 30 de julio: 18.

  • Viernes 31 de julio: 15.

  • Domingo 2 de agosto: 18.30.

  • Martes 4 de agosto: 18.

  • Miércoles 5 de agosto: 19.30.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Maipú y el Cine Teatro Imperial buscan continuar promoviendo el acceso de la comunidad a producciones cinematográficas y consolidar al departamento como uno de los principales espacios de la agenda cultural mendocina.

Más películas en la cartelera del Cine Teatro Imperial Maipú

Además del estreno de Spider-Man, el Imperial continuará con su programación habitual del Espacio INCAA, con dos propuestas destinadas a diferentes públicos.

“Pensamiento lateral”

La película es un thriller psicológico que sigue la historia de Julia, una psicóloga secuestrada y confinada en una fábrica abandonada por tres misteriosos captores.

Para intentar salvarse, la protagonista no recurrirá a la fuerza física, sino que utilizará el pensamiento lateral y distintas estrategias mentales para manipular a sus secuestradores desde adentro.

De esta manera, comenzará un peligroso juego psicológico en el que la supervivencia dependerá del ingenio.

  • Entrada general: $3.600.

  • Calificación: C, apta para mayores de 18 años.

  • Jueves 30 de julio: 21.30.

  • Domingo 2 de agosto: 21.30.

“La princesa Mononoke”

En el Japón feudal, el príncipe Ashitaka emprende un viaje para intentar romper una maldición mortal. Su recorrido lo llevará hasta una feroz guerra entre una comunidad minera y los dioses del bosque.

La defensa de la naturaleza estará encabezada por San, una joven criada por lobos, en una historia que plantea el conflicto entre el progreso humano y el mundo natural.

La reconocida película de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli volverá a proyectarse en la pantalla del Imperial.

  • Entrada general: $3.600.

  • Calificación: SP, supervisión parental sugerida.

  • Viernes 31 de julio: 18.

  • Sábado 1 de agosto: 18.

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