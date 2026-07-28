28 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio tendrá su propio aceite de oliva para promocionar el departamento

La iniciativa se concretó mediante un convenio con Fattoria S.A. y busca posicionar a Maipú Municipio como referente de la producción olivícola y vitivinícola.

Maipú Municipio geenra su propio aceite de oliva.

Maipú Municipio geenra su propio aceite de oliva.

Por Sitio Andino Departamentales

Las aceitunas cosechadas en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio ya tienen un destino definido: convertirse en un producto que represente la identidad del departamento tanto dentro como fuera de Mendoza.

A través de un convenio de colaboración firmado con Fattoria S.A., la Municipalidad de Maipú avanzó en la elaboración de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, que será destinado a diferentes usos institucionales.

Maipú Municipio produjo 320 botellas de aceite de oliva

La iniciativa permitió procesar 2.050 kilos de aceitunas provenientes del Parque Metropolitano y obtener 320 botellas de 500 mililitros de aceite de oliva virgen extra.

El producto será utilizado por el Municipio en actividades relacionadas con la promoción económica, turística y gastronómica del departamento.

De esta manera, el aceite funcionará como una carta de presentación de Maipú en ferias, festivales, encuentros y eventos institucionales, con el objetivo de fortalecer la imagen del departamento y destacar su producción olivícola y vitivinícola.

Una herramienta para promocionar la identidad de Maipú Municipio

Desde las áreas municipales de Turismo y Desarrollo Económico explicaron que contar con un producto de estas características representa una herramienta estratégica para potenciar la promoción territorial.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de sectores fundamentales para la economía local, entre ellos las industrias gastronómica, turística, olivícola y vitivinícola.

La acción forma parte de la política de impulso productivo que sostiene el Municipio y busca consolidar el posicionamiento del departamento bajo su marca distintiva: “Maipú, Cuna del Malbec y del Olivo”. Con esta iniciativa, la comuna pretende proyectar la identidad productiva del departamento tanto en el ámbito nacional como internacional.

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