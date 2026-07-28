Maipú Municipio tendrá su propio aceite de oliva para promocionar el departamento

Las aceitunas cosechadas en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio ya tienen un destino definido: convertirse en un producto que represente la identidad del departamento tanto dentro como fuera de Mendoza.

A través de un convenio de colaboración firmado con Fattoria S.A. , la Municipalidad de Maipú avanzó en la elaboración de aceite de oliva virgen extra de alta calidad , que será destinado a diferentes usos institucionales.

La iniciativa permitió procesar 2.050 kilos de aceitunas provenientes del Parque Metropolitano y obtener 320 botellas de 500 mililitros de aceite de oliva virgen extra .

El producto será utilizado por el Municipio en actividades relacionadas con la promoción económica, turística y gastronómica del departamento.

De esta manera, el aceite funcionará como una carta de presentación de Maipú en ferias, festivales, encuentros y eventos institucionales, con el objetivo de fortalecer la imagen del departamento y destacar su producción olivícola y vitivinícola.

Una herramienta para promocionar la identidad de Maipú Municipio

Desde las áreas municipales de Turismo y Desarrollo Económico explicaron que contar con un producto de estas características representa una herramienta estratégica para potenciar la promoción territorial.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de sectores fundamentales para la economía local, entre ellos las industrias gastronómica, turística, olivícola y vitivinícola.

La acción forma parte de la política de impulso productivo que sostiene el Municipio y busca consolidar el posicionamiento del departamento bajo su marca distintiva: “Maipú, Cuna del Malbec y del Olivo”. Con esta iniciativa, la comuna pretende proyectar la identidad productiva del departamento tanto en el ámbito nacional como internacional.