27 de julio de 2026
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YPF

Fundación YPF dará cursos gratuitos de programación, datos e inteligencia artificial: cómo anotarse

La iniciativa ofrece capacitación 100% online en desarrollo web, análisis de datos, ciberseguridad y otras áreas tecnológicas. Los interesados podrán inscribirse hasta el 12 de agosto.

Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa deformación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa de formación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Por Sitio Andino Energía

La Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA Digital, su programa de formación tecnológica gratuita destinado a personas mayores de 18 años que quieran iniciarse en el mundo de la programación, el análisis de datos, la ciberseguridad y otras disciplinas con alta demanda laboral.

La propuesta, completamente virtual y sin costo, está dirigida a residentes de distintas localidades del país, entre ellas Luján de Cuyo, en Mendoza. La inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de agosto.

Qué cursos ofrece EnergIA Digital

En esta edición, el programa reúne seis trayectos formativos orientados a desarrollar habilidades digitales vinculadas a los empleos del futuro:

  • Desarrollo Web Frontend.
  • Desarrollo Backend.
  • Data Analytics.
  • Data Science.
  • Ciberseguridad.
  • Project Management.

Los cursos fueron diseñados para brindar conocimientos prácticos y competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral, facilitando la inserción en el sector tecnológico.

Fundación YPF abre la inscripción a cursos gratuitos de programación web, datos y ciberseguridad.

Fundación YPF abre la inscripción a cursos gratuitos de programación web, datos y ciberseguridad.

La inteligencia artificial, una de las novedades

Una de las principales incorporaciones de esta edición es la inteligencia artificial (IA) como contenido transversal en todos los trayectos.

Según explicó Fundación YPF, los participantes aprenderán a utilizar herramientas de IA para automatizar tareas, generar e interpretar resultados y crear contenidos de comunicación y documentación, competencias que hoy son cada vez más valoradas en distintos ámbitos laborales.

La incorporación de estas herramientas busca complementar la formación técnica y acercar a los estudiantes a las tecnologías que ya forman parte de los procesos de trabajo en empresas y organizaciones.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años que residan en alguna de las localidades incluidas en el programa:

  • La Plata.
  • Berisso.
  • Ensenada.
  • Luján de Cuyo.
  • Cutral Có.
  • Plaza Huincul.
  • Rincón de los Sauces.
  • Añelo.
  • Neuquén Capital.
  • Sierra Grande.
  • Valcheta.
  • San Antonio Oeste.

Cómo anotarse

La inscripción estará habilitada hasta el 12 de agosto y debe realizarse de manera online a través del sitio web de Fundación YPF, en la sección Formación Digital – Cursos.

Con esta iniciativa, la fundación busca ampliar el acceso a la capacitación tecnológica gratuita y fortalecer las habilidades digitales de quienes buscan nuevas oportunidades laborales en un mercado cada vez más atravesado por la innovación y la transformación digital.

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