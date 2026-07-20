Huemul mostró altas concentraciones de uranio, cobre, vanadio y plata en Malargüe

Los primeros análisis generan expectativas sobre el potencial de Huemul, en Malargüe.

Los primeros análisis de laboratorio del proyecto Huemul , en Malargüe , comenzaron a ponerle números a lo que hasta ahora eran observaciones geológicas. La canadiense Jaguar Uranium informó este lunes los resultados preliminares de las 200 muestras recolectadas durante su primera campaña de exploración y confirmó la presencia de altas concentraciones de uranio, cobre, vanadio y plata en distintos sectores del histórico distrito minero.

Se trata de un paso importante para uno de los proyectos que impulsa el renovado interés por el uranio en Mendoza . Sin embargo, la propia compañía fue enfática: los resultados corresponden a un muestreo selectivo sobre afloramientos visibles y no permiten determinar todavía el tamaño, la continuidad ni la viabilidad económica del depósito .

La campaña incluyó 188 muestras de roca y canales , además de controles de calidad, tomadas en ocho objetivos dentro de un área de más de 27.000 hectáreas .

Entre los datos difundidos aparecen varios resultados que llamaron la atención de los geólogos:

Algunas muestras superaron el límite máximo de detección del método analítico para uranio y cobre , fijado en 25.000 partes por millón (ppm) . Esas muestras deberán volver a analizarse con otra técnica para conocer su ley real.

, fijado en . Esas muestras deberán volver a analizarse con otra técnica para conocer su ley real. La mayor concentración informada de vanadio alcanzó 1,27% .

alcanzó . También se registraron muestras con hasta 708 gramos por tonelada de plata, un valor elevado para un programa inicial de exploración.

La empresa aclaró que esos valores no son representativos del conjunto del proyecto, ya que las muestras fueron tomadas deliberadamente en sectores donde la mineralización era visible en superficie.

La canadiense Jaguar Uranium informó resultados positivos de las muestras tomadas en el histórico yacimiento ubicado en Malargüe. Foto: Jaguar

¿Por qué estos resultados no significan que ya exista un yacimiento?

Este es uno de los puntos más importantes del comunicado. En exploración minera es habitual comenzar tomando muestras en los lugares donde los geólogos observan mineralización expuesta. Eso permite confirmar la presencia de determinados metales, pero no refleja necesariamente la ley promedio del depósito.

Por ese motivo, Jaguar remarcó que los resultados son preliminares y que todavía no permiten calcular recursos minerales ni reservas.

Para llegar a esa instancia aún faltan varias etapas, entre ellas:

campañas adicionales de muestreo;

perforaciones para conocer la mineralización en profundidad;

modelado geológico;

estimación de recursos bajo estándares internacionales.

Recién entonces podrá evaluarse el verdadero potencial económico del proyecto.

Un dato que refuerza el potencial de Huemul

Además de los análisis químicos, Jaguar informó que la exploración permitió confirmar una tendencia mineralizada de aproximadamente cuatro kilómetros en el sector Uryco-Rosa, donde se identificó cobre en afloramientos superficiales.

La empresa también analizó por primera vez las antiguas escombreras de la histórica mina Huemul, un material descartado durante la explotación realizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre las décadas de 1950 y 1970 y que hoy podría adquirir interés con las tecnologías modernas de procesamiento.

Un proyecto que reúne tres minerales estratégicos

Huemul no despierta interés únicamente por el uranio. El distrito también contiene cobre y vanadio, dos minerales considerados estratégicos para la transición energética.

En el caso del vanadio, su importancia crece por su utilización en aceros especiales y en las baterías de flujo redox, una tecnología destinada al almacenamiento de energía a gran escala. Por eso, la combinación de uranio, cobre y vanadio convierte al proyecto en un distrito polimetálico con características poco frecuentes.

Jaguar recordó además que los registros históricos del antiguo yacimiento reportaban leyes promedio cercanas a 0,21% de uranio, 2% de cobre y 0,11% de vanadio, aunque aclaró que esos datos aún no fueron verificados bajo los estándares internacionales vigentes.

Qué viene ahora para Huemul

La compañía continuará con nuevas campañas de exploración para delimitar las zonas mineralizadas y completar la reinterpretación geológica del distrito.

Los análisis difundidos representan únicamente la primera fotografía química del proyecto. Si las futuras perforaciones confirman que esas altas leyes también se mantienen en profundidad y con continuidad, Huemul podría consolidarse como uno de los proyectos de uranio más relevantes que hoy se desarrollan en Mendoza. Pero, por ahora, la empresa insiste en que el trabajo sigue en una etapa temprana de exploración, sin recursos minerales definidos ni evaluaciones económicas realizadas.